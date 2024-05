Lo spin-off di Young Sheldon incentrato sui personaggi di Georgie e Mandy ha ufficialmente un titolo.

Come comunicato da Paramount Press Express, lo spin-off si intitolerà Georgie and Mandy’s First Marriage e andrà in onda esattamente come Young Sheldon il giovedì alle 20:00 su CBS.

La data di debutto non è stata ancora annunciata, ma la serie incentrata su Georgie Cooper e Mandy McAllister, interpretati da Montana Jordan e Emily Osment, arriverà entro la fine dell’anno.

Per l’occasione è stato diffuso un primo spot che potete ammirare qui in alto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie di Young Sheldon grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

