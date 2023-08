La stagione 5 di Overwatch 2 si appresta a concludersi, e siamo pronti a riassumervi cosa vi siete persi negli scorsi due mesi tra il ritorno dei giochi estivi e tantissimi costumi a tema gioco di ruolo.

Nell’attesa che Blizzard annunci tutte le novità per la stagione 6, ripercorriamo tappa per tappa cosa è successo negli ultimi due mesi.

QuestWatch: la stagione del Gioco di Ruolo

La stagione 5 di Overwatch 2 non avrà portato nuovi eroi, ma ha approfondito alcune dinamiche del gruppo, mettendone alcuni attorno al tavolo da gioco. Guidati da Emily, la compagna di Tracer, la velocissima eroina e Orisa si sono avventurate nella magiche lande di Overland. Qui, man mano che il giocatore effettuava progressi nel Pass di Battaglia, si sbloccavano nuovi dialoghi e nuove missioni. Pian piano al tavolo si sono aggiunti altri eroi come Genji, Mei e Kiriko. Lo scopo della campagna di Emily era battere il lord dei demoni interpretato da Reinhardt (livello 70 del Battle Pass). Per l’occasione, Overwatch 2 ha ospitato una divertente modalità arcade 4 contro 1.

Questa modalità, in cui 4 eroi affrontano un Reinhardt demone potenziato, ha aperto le danze dell’evento, accompagnando anche il pubblico durante le semifinali dei campionati mondiali di Overwatch 2. Tra le ricompense del pass, oltre i costumi della maggior parte degli eroi protagonisti della stagione 5, anche un costume speciale per Tracer. Si tratta di una skin personalizzabile composta da 9 pezzi, ottenibili nel corso della stagione ancora in corso.

Il ritorno dei giochi estivi

La stagione 5 di Overwatch 2 ha visto anche il ritorno dei giochi estivi. La modalità Lucioball ha scaldato tre mappe uniche, ciascuna con diversi ostacoli e terreni. Tra le aggiunte anche Lúcioball Remix, che metteva in campo tante palle diverse all’interno dell’arena, incluse alcune dal valore triplo. Oltre a questa modalità dedicata solamente al support giamaicano, i giochi estivi 2023 hanno visto il debutto del Volleyball di Winston.

In questa nuova modalità arcade, due squadre da tre giocatori si sfidano a una partita speciale di volleyball. L’evento regalava una speciale skin estiva di Doomfist oltre a permettere di provare la skin ispirata a Baywatch per Mercy.

Marachelle e magie

La stagione 5 di Overwatch 2 si è conclusa con il divertimento magico di una nuova modalità Nascondino: Marachelle e Magie! Degli scaltri ladri stanno combinando guai e sta ai membri della guardia reale trovare i guastafeste che si mimetizzano fra i normali oggetti. Divisi in due squadre, i giocatori impersoneranno a turno Kiriko la ladra (potendo trasformarsi in oggetti dell’ambiente e stordire le guardie) e in Genji la guardia. La prima squadra a ottenere tre punti si aggiudicherà la vittoria.

Dopo questa spiegazione sembra tutto a vantaggio dei ladri, ma ciclicamente, questi ultimi si faranno sentire, apparendo sul radar delle guardie. Starà ai Genji aguzzare la vista e trovare oggetti fuori posto nell’arena. Potete provare Marachelle e Magie fino al termine della stagione 5 di Overwatch 2, il prossimo 9 agosto.

Overwatch 2: la stagione 5 è finita, e ora?

Con la fine della stagione 5, ci avviciniamo alla più grande novità di Overwatch 2: le missioni storia. A partire dal 10 agosto infatti, l’offerta del titolo di Blizzard si amplierà, aggiungendo una modalità (a pagamento) extra.

Ovviamente, ci ritroveremo qui sulle pagine di BadTaste a fine stagione per tirare le somme proprio come oggi, scoprendo se questa aggiunta si è rivelata valida o un clamoroso buco nell’acqua.