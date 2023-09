La stagione 6 di Overwatch 2 si appresta a concludersi, e siamo pronti a riassumervi cosa vi siete persi negli scorsi due mesi tra il nuovo eroe di supporto e la celebrazione del primo anniversario di gioco.

Nell’attesa che Blizzard annunci tutte le novità per la stagione 7, ripercorriamo tappa per tappa cosa è successo negli ultimi due mesi.

Illari, nascita e morte di un support

La stagione 6 si è aperta con l’arrivo della nuova eroina Illari, peruviana e ultima sopravvissuta dei Guerrieri Inti, permeata dal potere del sole. Esattamente come Lifeweaver, si tratta di un eroe di supporto, che ha dominato il meta nelle prime due settimane. Illari è in grado infatti di creare una torretta curativa, che al suo debutto, resisteva a molti colpi rendendo il team quasi immortale. Ha a disposizione poi due tipi di colpo: uno curativo e uno offensivo. Infine, la ultimate le permette di concentrare l’energia del sole in una sfera esplosiva che amplia i danni inferti a coloro che vengono colpiti dalla stessa. Purtroppo l’eroina è stata subito nerfata, con una torretta meno resistente e una riduzione ingente dei danni inferti. Questo l’ha resa meno utilizzata di prima, e speriamo che con le prossime patch venga almeno ristabilita la potenza di fuoco.

Overwatch 2: Invasione

La stagione 6 di Overwatch ha visto anche l’arrivo di una modalità tanto attesa dedicata alla storia dei campioni. La nuovissima modalità (a pagamento) è al momento composta da tre livelli, in cui una selezione precisa di eroi dovrà mettere fine agli attacchi del Settore Zero. Si tratta di un’ottima aggiunta, sebbene non sia approfondita come promesso (vi rimandiamo al precedente articolo per ulteriori dettagli) e ci permette di esplorare la lore del mondo di Overwatch e scoprire come si sono conosciuti i vari personaggi. Oltre alle tre mappe Rio de Janeiro, Toronto e Göteborg a inizio stagione c’è stato anche un evento coop aggiuntivo, un’appendice tra le strade distrutte, disponibile in più varianti e difficoltà. Tra le ricompense frasi esclusive per Tracer, Soldato 76 e Ashe.

Al momento il team di Overwatch non ha ancora annunciato quando arriveranno le nuove missioni dedicate. Consiglio quindi l’acquisto della Modalità Invasione solo se siete grandi appassionati di Overwatch, pronti a giocare e rigiocare le tre missioni con gli eroi richiesti.

Maestria degli Eroi e Punto Critico

L’altra grande novità di questa stagione 6 di Overwatch 2 è la modalità Maestria degli Eroi. Si tratta di una nuova modalità per giocatore singolo che consente di mettere alla prova le vostre abilità con gli eroi singoli in percorsi personalizzati. Al momento sono disponibili 6 eroi, e tre percorsi di difficoltà crescente per ogni eroe. Ho trovato quest’aggiunta riuscita a metà, dato che speravo spiegasse come utilizzare gli eroi, invece di buttare il giocatore direttamente nella mischia.

Debutta anche la modalità Punto Critico, che va in rotazione alle normali sfide classificate e non, e porta in scena delle nuove mappe più ampie (Suravasa e New Junk City) in cui conquistare più territori prima degli avversari. Infine è stato implementato un nuovo sistema di progressi per gli eroi, non basato più sulle sole vittorie ma anche sul tempo di gioco, i metodi e tante altre variabili.

Il primo anniversario

La seconda parte della stagione 6, quella ancora in corso in questi giorni, celebra invece il primo anniversario di Overwatch 2. Blizzard sta riproponendo tutti gli eventi a tema, portando in negozio i costumi esclusivi che potreste esservi persi. Inoltre, tra le ricompense esclusive, monete per poter acquistare ciò che più preferite dal negozio. Speravo venissero rimessi a disposizione anche i costumi dei vari battle pass o la collaborazione con One Punch Man, ma così purtroppo non è stato.

Overwatch 2: la stagione 6 è finita, e ora?

La stagione 6 è stata decisamente la più ricca di novità tra rework, nuovi eroi e, ovviamente, nuove modalità. La stagione 7 introdurrà un altro eroe, ma Blizzard non ha ancora specificato i dettagli.

Ovviamente, ci ritroveremo qui sulle pagine di BadTaste anche alla fine della prossima stagione per tirare le somme proprio come oggi, sperando di non rimanerne delusi.