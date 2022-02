è senza dubbio uno dei titoli più interessanti usciti lo scorso anno su

Aspettavamo con ansia l’annuncio del porting per piattaforme PlayStation e Microsoft. Annuncio che, come potete leggere nel Comunicato Stampa qui sotto, è finalmente arrivato:

ROAD 96 ARRIVA SU CONSOLE QUESTO APRILE

Presto disponibile su PlayStation and XBOX



(Milano, 11 febbraio 2022) Ravenscourt e DigixArt annunciano che il loro acclamato titolo Road 96 – il gioco di avventura basato su una trama in continua evoluzione con elementi di sopravvivenza in cui i giocatori devono fuggire da un paese governato da un regime autoritario sull’orlo del collasso – sarà presto disponibile sia su PlayStation® che su XBOX.

“È davvero emozionante pensare che i giocatori console saranno presto in grado di muovere i primi passi nel nostro viaggio emotivo “, ha dichiarato Yoan Fanise, CEO & Creative Director di DigixArt.

“Road 96, con la sua ispirazione dai classici film sui viaggi on the road degli anni ’90, sembrava una scelta naturale per questa generazione di console e per i loro proprietari. Siediti e preparati per un viaggio come nessun altro.”

Caratteristiche