Non giocavo unada circa due anni, precisamente dall’ultimodi, ma è bastato mettere piede nell’inchiostro per sentirmi come se non me ne fossi mai andato. È questo l’effetto che mi ha datonella mia prova in anteprima. Mi sono sentito subito a mio agio, nonostante il cambio di location, nonostante le novità apportate alle meccaniche.

Prima di cominciare, una dovuta premessa. Mi concentrerò principalmente sulle novità provate nell’ora e mezza di gameplay, lasciando alla recensione la maggior parte dei paragoni col passato e soprattutto il compito di scendere più in profondità su alcuni aspetti chiave del gioco.

Benvenuti a Splattonia!

Nintendo Italia ci ha concesso un assaggio di ognuna delle modalità principali (fatta eccezione per la nuovissima Splattanza) presenti in Splatoon 3. A partire dalla modalità storia che, come nei capitoli precedenti, si divide in stage che fondono il platforming alle meccaniche da sparatutto arena della serie. I tre livelli che abbiamo affrontato sono la diretta evoluzione di quanto visto nella Octo Expansion, il DLC di Splatoon 2 ambientato nella metropolitana di Splattopoli. Proprio come nell’espansione, infatti, ci verrà richiesto un pedaggio per affrontare il livello, avremo un numero di vite limitato e potremo scegliere tra una selezione d’armi predefinita. Come ricompensa, otterremo ovviamente punti per affrontare i livelli successivi ed extra dedicata alla lore del gioco, da sempre il punto focale della modalità storia.

Al nostro fianco in questa nuova avventura un piccolo Salmerino, adorabile compagno dal muso non troppo sveglio, agisce come una bomba a inchiostro ed è fondamentale per il proseguimento della storia. Il Salmerino potrà non solo essere utilizzato come arma, ma anche come ricercatore di oggetti e per sbloccare delle sezioni di mappa dapprima inesplorabili. Come anticipato dai Direct, la trama di Splatoon 3 ruota attorno ai temibili Mammiferiani, chi sono? Da dove vengono? Sono domande a cui daremo risposta solamente dal 9 settembre.

Le nuove armi di Splatoon 3

Sempre durante la prova in anteprima, ho potuto mettere le mani su alcune delle nuove armi di Splatoon 3. Il Calamarco permette di sparare tre colpi contemporaneamente in orizzontale, se invece deciderete di saltare, potrete sparare in verticale. Inoltre avrete a disposizione un colpo caricato che esploderà dopo qualche secondo dopo l’impatto, causando ulteriori danni dagli schizzi. La Tergilama invece è adatta ai combattimenti ravvicinati, come un pennello ma più veloce. Tra le armi secondarie invece ruba la scena lo Squalo moto, che permette di spianarsi la strada di fronte con una carica inarrestabile (e successiva esplosione). Ovviamente le armi andranno testate in tutte le modalità, ma mi sono sembrate fin da subito ottime aggiunte adatte sia ai giocatori novizi sia a quelli più navigati.

Oltre alle nuove armi, durante le mischie mollusche ho potuto provare alcune modifiche al sistema di movimento degli Inkling. Adesso, nella forma calamaro, è possibile eseguire due nuove manovre evasive. Se ci gireremo in un’altra direzione durante il salto, il nostro avatar potrà eseguire l’avvitotano (a terra) e l’impinnata (a muro). Entrambe le mosse possono essere utili sia per fuggire ai nemici (dato il frame d’invulnerabilità concesso) sia per muoversi più velocemente nella Salmon Run.

Il ritorno della Salmon Run

L’ultima prova è stata una conferma. La Salmon Run, introdotta col secondo capitolo, torna ancora più tosta di prima, mettendo quattro giocatori in squadra contro tre orde di Salmonoidi totalmente impazziti. Lo scopo resta lo stesso: raccogliere un determinato numero di uova e sopravvivere alle ondate. Quello che cambia è ovviamente il tipo di boss, con nuove razze di Gran Salmonoidi pronti a farci la pelle, e la possibilità di lanciare l’uovo a costo di un po’ d’inchiostro. Il lancio delle uova risulterà fondamentale, così da gestire ancora meglio gli spazi della mappa e il gioco di squadra. La speranza è che, a differenza di quanto fatto col secondo capitolo, la Salmon Run sia accessibile sempre e non a giorni alterni (miglioria già apportata dopo la fine del supporto di Splatoon 2).

Infine, una comunicazione di servizio: questo sabato potrete provare con mano le novità di Splatoon 3, grazie allo Splatfest World Premiere. Un evento molto simile a quello organizzato per il lancio del secondo capitolo, in cui potrete mettere alla prova ben 26 armi in mischie mollusche speciali, trovate tutti i dettagli qui sotto:

Chiunque voglia provare Splatoon 3 prima della sua uscita il 9 settembre, può unirsi alla Splatfest World Premiere del 27 agosto. Dal 18 agosto, la demo gratuita può essere scaricata dal Nintendo eShop. I giocatori potranno scegliere se unirsi al team sasso, al team carta o al team forbice fino al 27 agosto. Alcune parti della demo saranno giocabili già dal 25 agosto, prima dell’inizio della Splatfest fissato per le 10:00 del 27 agosto.

Insomma, questa piccola anteprima di Splatoon 3 mi ha convinto. Ma ci voleva poco dato le forti fondamenta di quella che è a mio parere la migliore delle nuove IP di Nintendo. Certo, per un opinione più ragionata dovremo aspettare ancora un po’ (e c’è un’intera nuova modalità da provare) ma non vedo l’ora di tornare a Splattonia e sentirmi di nuovo a casa.