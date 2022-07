Ci sono voluti quasi cinque anni, maè tutto quello che potevamo volere da undi, e forse anche di più. Nel frattempo, Cuphead è diventato un titolo cult, arrivando su tutte le piattaforme, e conquistando nuovi fan. Conquistando talmente tanto pubblico da diventare persino una serie animata targata, il cui secondo volume è in arrivo ad agosto

E così, dopo anni d’attesa, The Delicious Last Course è finalmente disponibile ovunque e, proprio come un dessert, conclude degnamente quel lauto banchetto iniziato nel 2017. Un’isola extra, una decina di boss da affrontare, eppure tanti nuovi contenuti e animazioni. Studio MDHR ha dimostrato come si confeziona l’espansione perfetta mettendoci i soliti ingredienti: talento e pazienza. The Delicious Last Course è più che un semplice DLC. È un’aggiunta, un corollario, un’appendice e un epilogo a tutto ciò che è stato Cuphead in questi anni.

Proprio per questo motivo mi sento particolarmente in dovere di distaccarmi da quanto scritto sul titolo originale dal mio collega, reo forse di non aver capito appieno (o forse per nulla) la produzione. Per il sottoscritto Cuphead è uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni. È una premessa che mi sono sentito in dovere di fare perché potreste notare una discrepanza tra i due voti qui in basso. Posso solo immaginare la pressione sulle spalle di Studio MDHR nel confezionare qualcosa anche solamente all’altezza del titolo originale, figuriamoci qualcosa di anche migliore.

UN TRIPUDIO DI FOLLIA

Per visitare l’isola extra di The Delicious Last Course non è necessario aver completato il gioco originale, anche se è consigliato non essere alle prime armi. Il pretesto di trama del DLC è semplice e efficace. Cuphead e Mugman ricevono un messaggio da Chalice, e vengono traghettati sull’Isola IV. Qui, la stessa Chalice offre a Mugman un curioso frollino che, una volta addentato, riporta in vita lo spirito, ma manda nel piano astrale la povera tazza. Si tratta di un biscotto che permette a due anime di scambiarsi il posto, ma ha un effetto solo temporaneo.

Per riportare in vita Chalice senza compromessi, i due fratelli dovranno raccogliere gli ingredienti del Fantastruffolo, ricetta leggendaria. A occuparsi della cucina un nuovo personaggio, lo chef Salieri, che sembra saperne fin troppo sul miracoloso dolce. Ovviamente, gli ingredienti sono custoditi da abitanti molto inclini alla lotta, e il tutto sarà solo un pretesto per menare le mani.

UN DLC DA GIOCARE A OGNI COSTO

Ogni nuova boss battle è un trionfo. Non solo ci troviamo di fronte a sfide sempre fresche e con animazioni sensazionali, ma il character design dei nuovi nemici continua il lavoro di ripescaggio dall’animazione americana iniziato nel 2017. È impossibile non lodare il lato estetico e artistico di Cuphead, da sempre uno dei suoi punti di forza. Ma con The Delicious Last Course Studio MDHR si è superato anche dal punto di vista del gameplay. Se apparentemente siamo ancora sui binari dei Run’n Gun, alcune boss battle sfruttano stratagemmi nuovi, come un ribaltamento dello schermo o un cambio di situazione repentino. Restano le fasi segrete, le animazioni bonus e soprattutto una colonna sonora strumentale che perfino le grandi produzioni dovrebbero invidiare.

” Il contenuto più delizioso di questa ultima portata è sicuramente Chalice”Se i boss “principali” non vi dovessero bastare, Studio MDHR ha infarcito questa ultima portata di contenuti extra. La sfide della Rocca dell’Arrocco per esempio, sono l’evoluzione dei mausolei e, eliminando la possibilità di utilizzare i proiettili, richiedono al giocatore la capacità di adattare i parry a cinque diverse boss battle. C’è poi un boss segreto nascosto sull’isola IV, che potrebbe mettervi davvero alla prova seppur la sua brevissima durata. Non mancano ovviamente nuovi oggetti e tipi di sparo al negozio Cotechino, tra cui una misteriosa reliquia che nasconde un potenziale quasi divino. Non sono stati aggiunti nuovi livelli Run ‘n Gun, ma, sinceramente, si trattava della parte più debole della produzione originale. E forse il motivo per cui non mi avvicino a un punteggio perfetto.

Il contenuto più delizioso di questa ultima portata è sicuramente Chalice, terzo personaggio e vera novità del DLC. La nuova arrivata è una completa rivoluzione rispetto a Cuphead e Mugman. Innanzitutto, per poter utilizzare Chalice non potrete equipaggiare altri talismani. Dimenticatevi quindi il parry facilitato, la bomba fumogena o i cuori extra, perché dovrete fare affidamento solo sulle capacità di Chalice.

Fortunatamente queste abilità bastano e avanzano. Chalice parte da 4 punti vita, ha a disposizione un doppio salto, una capovolta che la rende immune ai danni ed effettua i parry solamente col dash. Anche le tre special sono molto diverse da quelle dei fratelli, sebbene siano sullo stesso genere (una verticale, una orizzontale e una di invincibilità). L’intero gioco si rinnova completamente grazie a Chalice, e vi permette di scoprire nuove strategie e migliorare i propri punteggi. Chalice è un personaggio di base più forte delle due tazzine, ma che al tempo stesso non rappresenta la via senza ostacoli come spesso accade coi personaggi aggiuntivi. Anzi, è una protagonista che vi regalerà tante soddisfazioni, se imparerete a utilizzare a menadito le sue capacità.

A differenza di molti DLC che si limitano ad aggiungere contenuto, con The Delicious Last Course, Studio MDHR mette mano anche alle isole precedenti. Il team ha cambiato perfino alcuni filmati e aggiungendo animazioni nel caso utilizziate Chalice. E il tutto con una spesa di otto euro, pochi spicci che aggiungono ore di esperienza a un gioco che ormai è diventato un cult. Se non vi foste mai avvicinati al titolo, questa è l’occasione giusta. Potete godervelo appieno e nella sua forma migliore, indifferentemente dalla piattaforma su cui preferiate giocarlo. Per quanto riguarda Studio MHDR, si sono guadagnati la piena fiducia per i progetti futuri, anche dovessero metterci altri 5 o 10 anni.

VOTO 9.5

Tipologia di gioco The Delicious Last Course è un DLC di Cuphead che ne amplia la formula del Run ‘n Gun e oltre ad aggiungere nuovo contenuto aggiorna anche l’avventura originale.