Theatrhythm Final Bar Line è l’ultimo capitolo dello spin-off musicale che celebra la colonna sonora dei Final Fantasy. Una vera e propria enciclopedia di brani che ripercorrono i trentacinque anni della storia del brand.

Nata per celebrare il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy, la serie di Theatrhythm ha, nel corso degli anni, accumulato sempre più fan e successo. Un successo tale da ottenere degli spin-off dedicati a Dragon Quest e Kingdom Hearts, e perfino un cabinato arcade (ovviamente disponibile solo in Giappone).

Il 2023 segna il trentacinquesimo anniversario della serie e, oltre al nuovo capitolo numerato, quest’anno Square Enix riproporrà anche i primi sei episodi su console sotto forma di Pixel Remaster. Theatrhythm Final Bar Line apre invece i festeggiamenti a suon di musica, abbandonando anche l’esclusività delle piattaforme Nintendo. L’ultimo titolo sviluppato da Indieszero infatti, è disponibile dallo scorso 16 febbraio sia per Nintendo Switch che per PlayStation 4, in addirittura tre edizioni diverse. Inoltre, se non conoscete la serie e non volete gettarvi a scatola chiusa (o dopo aver letto questa recensione) sul rhythm game, sugli store digitali è disponibile una demo corposa, che vi permetterà di trasferire eventuali progressi nel gioco completo.

La fantasia finale musicale

Ad accoglierci una volta avviato il titolo, dopo le fanfare di rito, troveremo le Missioni di Serie. Si tratta ne più ne meno della modalità storia di Theatrhythm Final Bar Line che ci permetterà di scegliere un capitolo di Final Fantasy e di aggiungerne i protagonisti al nostro party. Man mano che completeremo le tappe musicali del capitolo, otterremo esperienza per migliorare il nostro gruppo di guerrieri che, salendo di livello, avrà accesso ad abilità più potenti con cui sgominare più avversari durante i brani.

Come in ogni rhythm game che si rispetti, anche in Final Bar Line avremo delle note da colpire al momento giusto. Il titolo, che ricordiamo essere nato su 3DS, abbandona le funzioni touch, relegando tutte le azioni ai tasti e alle levette analogiche. Questo cambio di rotta potrebbe spaesare gli appassionati ma, joycon drift a parte per le note direzionali, basterà un po’ d’esperienza per farci la mano.

Final Bar Line è il titolo più completo della serie, e mette a schermo oltre 300 brani tratti dai 15 capitoli numerati di Final Fantasy (e da eventuali spin-off). Ma quello di Indieszero non è solo un rhythm game.

Nonostante non rappresenti l’aspetto principale del titolo, Final Bar Line è anche un GDR. Il gioco vi permetterà di creare il vostro party composto da quattro eroi, andando a pescare tra oltre 80 personaggi tra buoni e cattivi. Non fatevi sfuggire l’occasione di mandare all’avventura Tifa e Kefka, sfruttando nella maniera più consona classi e abilità a disposizione.

Solamente per portare a termine le Missioni di Serie, Final Bar Line vi richiederà decine e decine di ore. Poi, da buon arcade che si rispetti, non vi resterà altro che migliorare il vostro punteggio e alzare la difficoltà, andando ad aumentare il numero di trigger a schermo.

Proprio per questo aspetto, ci teniamo a lodare l’aggiunta di una schermata di opzioni visive, che mostrano i progressi del brano e soprattutto i tasti premuti sui controller, così da poter imparare le sezioni della canzone e migliorarsi man mano.

Dal punto di vista grafico, il titolo non si discosta dai due precedenti capitoli. Il character design di Monster Octopus è ancora d’impatto e rende i personaggi facilmente riconoscibili. Non solo gli eroi, ma anche i mostri che troveremo sul nostro cammino. Tutti hanno una loro identità e sono facilmente riconducibili alla saga con un solo sguardo.

DLC per tutti i gusti

In apertura parlavamo di tre edizioni per Theatrhythm Final Bar Line. La più costosa, quella che garantisce l’accesso a quasi 200 brani in più, costa circa 110 euro ed è disponibile solamente in formato digitale. Tra i brani disponibili però, troviamo colossi come la serie di Nier, The World Ends With You, Live a Live e Chrono Trigger. Peccato che non siano stati aggiunti invece personaggi tratti da queste opere, impedendoci di utilizzare 2B o Chrono al fianco di Cloud e Noctis.

La presenza massiccia di questi brani extra però, va ad arricchire ancora di più l’offerta del gioco, rendendolo seriamente l’esperienza musicale definitiva. L’unica ost delle grandi saghe di Square Enix assente è quella di Kingdom Hearts, che trova però spazio in Melody of Memory.

Theatrhythm Final Bar Line, anche online

Qualora le Missioni di Serie e le Tappe Musicali non dovessero bastarvi, i contenuti di Final Bar Line continuano con la modalità multigiocatore. Oltre alla co-operativa interna, che permette a due giocatori di condividere lo schermo e dividersi gli indicatori, c’è anche una componente competitiva online.

Tramite un sistema di stanze, fino a quattro giocatori potranno sfidarsi a qualsiasi difficoltà, cercando di ottenere il punteggio maggiore. Si potranno infastidire gli avversari con diversi malus, e una volta completato il brano tutti otterranno in premio una collectacard (i collezionabili del gioco che ripercorrono la saga di Final Fantasy).

Orfani di spot pass, giocare online con gli altri è l’unico modo per poter ottenere evocazioni uniche, in grado di migliorare nettamente le nostre performance. Una volta finito un brano online infatti, scambierete la vostra card con quella degli altri partecipanti, ricevendo oltre i loro record anche un’evocazione da equipaggiare.

Theatrhythm Final Bar Line è la summa della serie, il miglior capitolo e quello più completo. Grazie alla varietà delle modalità di gioco, il titolo di Indieszero è destinato a militare nelle vostre console a lungo. Se questo dovesse essere davvero l’ultimo gioco dello spin-off musicale di Square Enix, ci troveremo di fronte a una vera e propria enciclopedia musicale, che non può mancare nelle librerie di tutti gli appassionati di Final Fantasy.

VOTO 9

Tipologia di gioco Theatrhythm Final Bar Line è un rhythm game arcade con meccaniche da gioco di ruolo dedicato all’intera saga di Final Fantasy.