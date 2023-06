A pochi giorni dalla sua conclusione, un piccolo riepilogo su cosa è successo nella stagione 4 di Overwatch 2, tra l’arrivo del nuovo eroe Lifeweaver e il maxi evento StarWatch.

Nell’attesa che Blizzard annunci tutte le novità per la stagione 5, ripercorriamo tappa per tappa cosa è successo negli ultimi due mesi.

L’arrivo di Lifeweaver

Come ogni stagione, anche questa volta Overwatch 2 ha accolto un nuovo eroe. Si tratta di Lifeweaver, nuovo healer al centro anche del primo evento di squadra della stagione.

L’inventore Thailandese, è in grado di sfruttare la bioluce per danneggiare gli avversari e curare gli alleati, oltre che afferrare i propri compagni di squadra e creare delle piattaforme sospese da cui attaccare. Poco dopo il suo debutto, Lifeweaver ha subito un rework dei comandi, rendendo i due proiettili accessibili in ogni momento a seconda del dorsale premuto, invece che vincolarlo alla croce direzionale.

Dopo il rework, l’eroe è diventato più temibile, e sappiamo già che nella stagione 5 otterrà un ulteriore buff ai danni.

StarWatch: Soccorso Galattico

L’evento principale della stagione 4 di Overwatch 2 è stato sicuramente StarWatch: Soccorso Galattico, modalità 5 contro 5 ambientata in un universo parallelo simile a quello di Star Wars. Qui, alcuni degli eroi di Overwatch assumono un’altra identità, talvolta da eroe ribelle, talvolta da terribile imperiale. Molti dei costumi di StarWatch erano disponibili come ricompense del season pass, con come premio finale una skin per Sigma da imperatore galattico.

Le battaglie si sono svolte sull’Infinite Galactrius, un’arena inedita, creata ad hoc per l’evento, in cui i ribelli dovevano conquistare tre zone per poter fuggire con la propria alleata (Echo), mentre gli imperiali dovevano fare di tutto per fermarli. Così come la modalità Battaglia per l’Olimpo, anche questa potrebbe tornare per un tempo limitato nelle prossime stagioni.

Eventi speciali

Come già detto, la stagione 4 ha riproposto l’evento Battaglia per l’Olimpo, portando però la possibilità di ottenere un nuovo costume da Giardiniera per Symmetra (in concomitanza con la Giornata della Terra). Negli altri eventi secondari, i giocatori hanno imparato ad utilizzare Lifeweaver in B.O.B. Weaver, sfida tre contro tre che ha aperto la stagione 4. La particolarità di questa sfida era che l’unico personaggio disponibile era proprio il nuovo eroe. Alla fine del mese di maggio invece, il team di Overwatch ha celebrato il Pride regalando diverse cover per il profilo.

Addio al PVA?

Non è stata solo una stagione positiva però. Lo scorso 19 maggio, Aaron Keller ha svelato sul blog ufficiale che la Modalità Eroe precedentemente annunciata è stata accantonata.

Si trattava di una modalità di gioco in sviluppo che avrebbe permesso a giocatori e giocatrici di potenziare individualmente gli eroi tramite alberi delle abilità, fornendo una versione del PvA ampiamente rigiocabile in Overwatch 2.

Il team ha però sottolineato (nello stesso post) che le Missioni Storia non sono state cancellate. Le Missioni Storia si basano su una dinamica di gioco frenetica e cooperativa, nonché sulla storia, i filmati e i dialoghi che espandono il mondo di Overwatch. Le Missioni Storia raccontano una trama lineare sugli eroi di Overwatch, nuovamente riuniti, che combattono la minaccia del Settore Zero, facendo avanzare la storia di Overwatch per la prima volta sin dall’uscita del gioco originale. Queste missioni hanno luogo in mappe enormi con nuovi nemici e nuovi filmati e inizieranno a essere pubblicate dalla Stagione 6.

Insomma, se da un lato c’è stata una batosta, dall’altra il team ha confermato i contenuti per le prossime stagioni, che speriamo di scoprire al più presto e che vi riporteremo sulle pagine di BadTaste.