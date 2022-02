Durante lo splendidoandato in onda ieri sera,ha annunciato ufficialmente! Come potete leggere nelche trovate qui sotto, trattasi dello splendido titolo pubblicato nel 1999, riproposto oggi con un comparto tecnico aggiornato e con numerose novità!

In testa all’articolo trovate anche il trailer di annuncio, che potrebbe far saltare un battito a tutti coloro che sono cresciuti a pane e JRPG!

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION ANNUNCIATO PER PLAYSTATION®4, NINTENDO SWITCH, XBOX ONE E STEAM.

SQUARE ENIX® ha annunciato che CHRONO CROSS™: THE RADICAL DREAMERS EDITION, sarà disponibile in digitale per PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™, Xbox One e Steam® dal 7 Aprile, 2022. I giocatori si imbarcheranno in un’avventura epica che trascende il tempo e lo spazio, con illustrazioni raffinate del character designer originale, Nobuteru Yuuki, musica rimasterizzata dall’acclamato compositore Yasunori Mitsuda e una varietà di feature aggiuntive.

CHRONO CROSS ritorna con la remaster CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION. Segui la storia di Serge, che imbattutosi in un altro mondo, scopre la connessione tra la sua esistenza e il futuro del suo pianeta. Un classico racconto di avventura e amicizia che piega il tempo, con uno dei cast di personaggi giocabili più grandi e diversi di qualsiasi altro gioco di ruolo. Con oltre 40 potenziali membri del gruppo, ogni personaggio porta la propria affinità di elementi e abilità uniche. Inoltre, in questa edizione è incluso anche “RADICAL DREAMERS – Le Trésor Interdit -“, un videogioco di avventura testuale pubblicato per Sattelaview nel 1996, che costituisce la base della storia.

I giocatori possono aspettarsi nuove feature come: