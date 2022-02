Dopo aver anticipato l’arrivo di un grande annuncio per la giornata di ieri,ha sganciato la bomba:è realtà!

Come potete vedere nel video qui sopra, Ryu, Ken e gli altri personaggi di una delle saghe più famose di sempre stanno per tornare in campo. Vi lasciamo al Comunicato Stampa ufficiale, nella speranza di poter presto tornare a comunicarvi nuove informazioni si questo sesto capitolo di Street Fighter!

Street Fighter 6™ e la Capcom Fighting Collection™ svelati durante la Season Final del Capcom Pro Tour 2021

MILANO (21 febbraio, 2022) – Preparati a combattere! Capcom, la powerhouse dietro 35 anni di giochi di combattimento leggendari nell’industria dei videogiochi, ha oggi svelato durante la Season Final del Capcom Pro Tour 2021 un’anteprima dell’attesissimoStreet Fighter™ 6 e ha svelato la Capcom Fighting Collection™.

Street Fighter 6, la prossima evoluzione della famosa serie Street Fighter™, che ha venduto più di 47 milioni di unità da quando è entrata in scena 35 anni fa, è ora in fase di sviluppo. Il teaser trailer ha offerto un assaggio del futuro di Street Fighter™, mentre il pilastro della serie Ryu si scontra con il nuovo sfidante Luke. Il 45° e ultimo personaggio del roster di Street Fighter™ V avrà un ruolo chiave nel prossimo progetto legato a Street Fighter. Maggiori dettagli saranno condivisi quest’estate. Visita il sito ufficiale di Street Fighter 6 per tutte le ultime informazioni.

Mentre cresce l’entusiasmo per il prossimo capitolo della saga di Street Fighter, i fan possono iniziare a celebrare i 35 anni di giochi di combattimento targati Capcom con la Capcom Fighting Collection, un’antologia di 10 titoli classici, inclusa la serie completa di Darkstalkers™ insieme per la prima volta al di fuori del Giappone. Ognuno dei 10 titoli della collection è stato rivitalizzato con multiplayer online, funzionalità migliorate e aggiornamenti sulla qualità della vita.

Capcom Fighting Collection sarà disponibile in digitale il 24 giugno 2022 per PlayStation® 4, Nintendo Switch™, Steam e Xbox One. Capcom Fighting Collection sarà disponibile insieme a Street Fighter™ 30th Anniversary Collection all’interno del Capcom Fighting Bundle, in arrivo in digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One

A proposito di Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection unisce per la prima volta al di fuori del Giappone tutti e cinque i giochi di Darkstalkers, tra cui Darkstalkers™: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge™, Vampire Savior: The Lord of Vampire™, e i titoli disponibili in precedenza solo in Giappone Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge™ e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire™. L’antologia presenta anche la prima uscita di Red Earth™ al di fuori delle sale giochi ed è affiancata da titoli amati dai fan come Hyper Street Fighter™ II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter™ II Turbo, Super Gem Fighter™ Mini Mix e Cyberbots:™ Fullmetal Madness. Questi classici sono tra i giochi di combattimento più acclamati ad apparire nelle sale giochi e hanno introdotto nel mondo molti personaggi iconici e amati che vanno da Chun-Li a Morrigan Aensland.

I giocatori possono ora combattere online per mostrare le proprie abilità in tutti e 10 i titoli in match ranked, casual e personalizzati. Il multiplayer online è supportato da un robusto rollback netcode per fornire un’esperienza a bassa latenza nelle battaglie online. La Training Mode* è stata aggiunta per aiutare sia i principianti che i veterani ad imparare le basi e ad affinare le proprie abilità. Il pacchetto all-in-one incorpora anche una serie di nuove opzioni versus locali, regolazioni del gameplay e miglioramenti della qualità della vita come i salvataggi a metà partita.

I fan possono immergersi più a fondo in questi classici e persino sbirciare dietro le quinte della loro creazione con il Museo in-game. Questa gallery presenta più di 500 artwork, inclusi schizzi concettuali e documenti di design dai titoli. Gli audiofili possono anche scatenarsi sul Music Player, dove è presente un’ampia libreria di oltre 400 brani.

A proposito di Street Fighter 30th Anniversary Collection

Festeggia il 30° anniversario dell’iconico franchise di Street Fighter con l’ultimo tributo alla sua eredità arcade con Street Fighter 30th Anniversary Collection. Questo pacchetto all-in-one ricco di contenuti mette in evidenza il passato della serie in un’antologia di 12 titoli classici di Street Fighter con un perfetto bilanciamento arcade e un’esperienza online definitiva in quattro dei titoli inclusi: Street Fighter™ II: Hyper Fighting, Super Street Fighter™ II: Turbo, Street Fighter™ Alpha 3 e Street Fighter™ III: Third Strike. I fan della serie possono anche immergersi negli ultimi 30 anni di storia di Street Fighter con una ricca biografia dei personaggi, un’enorme modalità Museo che include artwork mai visti prima, una timeline interattiva e brani nel Music Player.

Visita i siti web ufficiali di Street Fighter 6 e Capcom Fighting Collection per maggiori informazioni.

*La Training Mode supporta tutti i titoli ad eccezione di Super Puzzle Fighter II Turbo.