Ormai non ci sono più dubbi:è uno tra i titoli più attesi dell’anno dai videogiocatori di tutto il mondo. L’ultima opera disembra avere tutte le carte in regola per regalare ore di divertimento (e sofferenza) a coloro che sono cresciuti a pane e soulslike. Tra i punti di forza del titolo c’è senza dubbio la sua atmosfera, che mantiene i toni oscuri delle precedenti produzioni del team, ma che sembra avere connotati del tutto differenti.

Per festeggiarne l’arrivo del gioco sugli scaffali (digitali e non), BANDAI NAMCO ha deciso di pubblicare il trailer di lancio di Elden Ring.

Come potete vedere nel filmato in testa all’articolo, una volta che il Senzaluce si sarà risvegliato dovrà affrontare numerosi ostacoli per raggiungere il proprio obiettivo: ottenere l’Anello Ancestrale. Questo lo porterà a viaggiare attraverso l’Interregno, combattendo pericolose creature e temibili semidei. Inutile dire quanto l’atmosfera sia epica e quanto Elden Ring sembri portare le caratteristiche dei precedenti titoli di FromSoftware a un livello ancora superiore.

La nuova opera di Hidetaka Miyazaki, scritta con il contributo di George R. R. Martin, è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC. Il nostro viaggio è già iniziato da qualche giorno e presto potrete trovare la recensione del titolo su BadTaste.it. Se volete commentare la notizia in diretta o se volete vedere il gioco in azione, vi invitiamo a seguirci sul canale Twitch di BadTasteItalia. Ogni settimana potrete trovare nuovi video di gameplay e, ogni quindici giorni, una live interamente dedicata alle ultime novità legate al mondo dei videogiochi.

E voi che cosa ne pensate di Elden Ring? State già vagando per l’Interregno, oppure siete ancora troppo occupati a perdervi nell’Ovest Proibito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le nostre pagine social.

Fonte: Sito Ufficiale