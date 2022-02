Mancano ormai pochi giorni all’uscita di, la nuova grande opera sviluppata da. Pochi giorni che, per i fan della celeberrima software house nipponica, possono sembrare però davvero infiniti. L’attesa nei confronti del nuovo titolo pubblicato daè davvero alle stelle, tanto da spingere persino i giocatori a non acquistare nuovi titoli al fine di preservarsi per Elden Ring.

Gli sviluppatori hanno quindi deciso di pubblicare un nuovo trailer, in modo da gettare benzina sul fuoco dell’hype.

Come potete vedere nel video in testa all’articolo, Elden Ring si presenta come un gioco davvero immenso. Nonostante le meccaniche di base richiamino inevitabilmente i vari Dark Souls, la natura open world regala al pubblico un’esperienza del tutto nuova. La vastità delle aree esplorabili sembra essere uno dei principali punti di forza, con anche una discreta varietà stilistica di ambienti e zone. Varietà che colpisce in modo maggiore anche i nemici, tanto folli nell’estetica quanto affascinanti. Ancora una volta, invece, pare che sarà possibile personalizzare al massimo il proprio personaggio, dando vita a diverse build con le quali affrontare il gioco.

Nonostante un comparto tecnico nettamente inferiore a Demon’s Souls, il colpo d’occhio è senza dubbio di grande impatto. Nei sei minuti di video siamo rimasti davvero colpiti da quanto visto e non vediamo davvero l’ora di poter mettere le mani sulla nuova opera di Hidetaka Miyazaki e di George Martin. Segnaliamo, infine, che nonostante il filmato sia completamente doppiato in italiano, il gioco finale presenterà voci in inglese e sottotitoli nella nostra lingua. Una scelta comprensibile, ma che sicuramente lascia l’amaro in bocca a chi ama il lavoro dei doppiatori nostrani.

E voi che cosa ne pensate? Siete interessati a Elden Ring, oppure state ancora vagando nell’Ovest Proibito di Horizon Forbidden West?

Fonte: Sito Ufficiale