Oggi SQUARE ENIX ha pubblicato un nuovo trailer dell’attesissimo GDR FINAL FANTASY™ VII REBIRTH, il gioco più atteso del 2024 secondo The Game Awards.

Il nuovo trailer, intitolato “Destinato a rinascere”, mette in scena lo scontro tra Cloud e i suoi compagni, tra cui Tifa, Aerith e Barret, e il loro arcinemico Sephiroth. Il video fa il suo debutto insieme a diversi nuovi screenshot e rendering di personaggi e località del gioco. FINAL FANTASY VII REBIRTH verrà lanciato in tutto il mondo il 29 febbraio in esclusiva per PlayStation®5 (PS5®).

Otre a fornire nuovi dettagli sulla minaccia rappresentata da Sephiroth, “Destinato a rinascere” mostra momenti epici come la lotta contro il boss Terrore abissale, la cerimonia di Junon e l’incidente di Nibelheim, oltre a offrire un primo sguardo su nuovi personaggi e creature come il midgardsormr.

Votato “gioco più atteso” del 2024 ai The Game Awards, FINAL FANTASY VII REBIRTH è la nuova storia dell’acclamato progetto di remake di FINAL FANTASY VII. Questa nuova avventura indipendente ambientata su un pianeta vasto e dinamico, vede Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII fuggire dalla distopica città di Midgar per esplorare il mondo in continua espansione oltre le mura. Per dare la caccia a Sephiroth, una figura oscura del passato di Cloud determinata a conquistare il pianeta, questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni come la vivace ninja Yuffie e lo spiritoso robot dalla forma felina Cait Sith. Conduci in battaglia questi personaggi per riscrivere il loro destino. Esplora luoghi classici rivisitati con dettagli straordinari. Affronta decine di ore di appaganti missioni secondarie, cacce ai mostri, minigiochi e affascinanti storie incentrate sugli abitanti e le culture del pianeta.

FINAL FANTASY VII REBIRTH s’inserisce nel continuum narrativo di FINAL FANTASY VII REMAKE, accolto con un entusiasmo senza precedenti nel 2020 da giocatori e critici a livello globale. Dopo aver ottenuto oltre 20 punteggi perfetti dai media ed essere stato inserito nella categoria “Scelti dagli editor” di PlayStation®, FINAL FANTASY VII REMAKE è diventato il titolo digitale per PlayStation® più venduto nella storia di SQUARE ENIX, superando i 7 milioni di copie vendute in formato fisico e digitale in tutto il mondo dalla sua uscita.

FINAL FANTASY VII REBIRTH sarà disponibile per PS5 dal 29 febbraio 2024

