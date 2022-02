Nel corso della serata di ieri,ha annunciato il nuovo mini-setper, aggiunto all’espansione, ultima fatica delche, a nostro giudizio, si è rivelata come un clamoroso buco nell’acqua. Riuscirà questo mini-set a ribaltare le sorti della Locanda, in attesa della rotazione e del nuovo anno in arrivo – come di consueto – a inizio aprile?

Mentre qui sopra, in apertura alla news, potete vedere il trailer dell’Antro di Onyxia, vi ricordiamo che, come sempre, il mini-set comprende 35 nuove carte, di cui 4 leggendarie, e che è acquistabile a 14,99€ o 2000 monete. Questa volta, Blizzard propone lo stesso set anche in edizione dorata, per la modica cifra di 69,99€. Una pensata indirizzata ai collezionisti irriducibili.

Il mini-set sarà disponibile tra pochi giorni, dal 15 febbraio, ed è stato così presentato da Blizzard:

La situazione torna a riscaldarsi, dopo il freddo della Valle d’Alterac! Entra nell’Antro di Onyxia con il Mini-set di Divisi nella Valle d’Alterac, in arrivo il 15 febbraio! Dopo un anno di addestramento, i nostri eroi hanno raggiunto il livello massimo e sono pronti ad affrontare l’incursione con 35 nuove carte. La presentazione delle carte del Mini-set Antro di Onyxia inizia oggi! Segui twitter.com/PlayHearthstone per seguire le presentazioni nei prossimi giorni e scopri le nuove carte della raccolta! È in arrivo Vanndar Diamante! Dopo un’aspra battaglia, l’Alleanza ha ottenuto la vittoria nella Battaglia per la Valle d’Alterac! Per festeggiare la vittoria, tutti i giocatori riceveranno una copia Diamante di

Per quanto riguarda la Modalità Battaglia, sono in arrivo tre nuovi eroi con i rispettivi Amici. Questi sono Varden Ghermiluce, il cui Potere Eroe recita “Passivo. Dopo che la Locanda di Bob è stata Ricaricata, copia e Congela uno dei suoi servitori”; Rokara, anche lei con un PO passivo “Dopo che un tuo servitore ha distrutto un nemico, gli fornisce permanentemente +1 Attacco”; Onyxia, che arriva anche su Battlegrounds con il potere della matriarca, ovvero “Passivo. Vendetta (4): evoca un Draghetto 2/1 che attacca immediatamente”.

Verranno aggiunti anche due nuovi campi di battaglia e degli effetti speciali per le finisher:

Bob è tornato con un nuovo modo per aggiungere stile e personalizzazioni alla Locanda: i Finali della Battaglia! I Finali della Battaglia sono animazioni che sostituiscono l’animazione standard d’attacco quando il tuo eroe vince un turno di combattimento. Il primo Finale di Bob, Impatto Astrale, è un finale in due fasi. Ciò significa che mostra un’animazione speciale ogni volta che il tuo eroe vince un turno e poi un’animazione ancora più grande quando infliggi 15 o più danni al nemico! Tieni d’occhio anche gli altri bellissimi Finali della Battaglia che usciranno in futuro, così potrai scegliere quello più adatto al tuo stile. Oltre al primissimo Finale, Bob ti presenta anche due nuovi Tabelloni Battaglia tra cui scegliere. Il 14 febbraio alle 22:00 CET, unisciti a ninaisnoob sul suo canale YouTube per un’intervista al capo produttore degli oggetti cosmetici Alicia Cornelia e al responsabile delle feature Chadd Nervig sui Finali della Battaglia e sui nuovi tabelloni!

Novità anche per i Duelli e per i Mercenari, dove vi rimandiamo direttamente alle note della patch 22.4.

Infine, è in arrivo il Libro dei Mercenari di Bru’kan:

Lo Sciamano Bru’kan del clan Lanciascura ha fatto del proprio meglio per preparare i giovani mercenari dell’Orda alla battaglia che li attende, ma ora è giunto il momento. Il Naaru infranto si è riformato e il suo potere ha fatto risorgere la vendicativa Strega Tamsin Roame come un Lich! Riuscirà Bru’kan ad attingere alle energie elementali della Valle d’Alterac per evocare Lokholar il Signore del Ghiaccio e porre fine alla guerra fermando Tamsin? Scoprilo con il Libro dei Mercenari di Bru’kan dal 15 febbraio. Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest’avventura lineare otterrai una busta dello Sciamano, contenente solo carte dello Sciamano del formato Standard.

Fonte: PlayHearthstone