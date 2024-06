Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha presentato un’ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2024 e oltre, inclusi Metroid Prime 4: Beyond e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mostrati per la prima volta, e una nutrita selezione di titoli di terze parti.

Il trailer di Metroid Prime 4: Beyond ha mostrato un’anteprima del gameplay di questa nuova avventura di Samus Aran, che atterrerà su Nintendo Switch nel 2025. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in cui i giocatori vestono i panni della nobile principessa di Hyrule, Zelda, sarà invece disponibile dal 26 settembre 2024. Al lancio del gioco sarà disponibile anche una console Nintendo Switch Lite ispirata alle serie The Legend of Zelda.

Nintendo ha presentato anche Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, un nuovissimo capitolo a tema marinaresco della serie di RPG dei Mario Bros., in arrivo il 7 novembre; Super Mario Party Jamboree, il titolo della serie Mario Party più grande di sempre, ambientato in un arcipelago paradisiaco, che sarà disponibile dal 17 ottobre 2024; e il ritorno di Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns HD, che oltre a una grafica in HD include i livelli aggiuntivi della versione per Nintendo 3DS, in arrivo il 16 gennaio 2025.

La presentazione ha dato spazio anche a una nutrita selezione di titoli di terze parti, tra cui DRAGON QUEST III HD-2D Remake, un’epica avventura fantasy che espande e migliora il gioco originale, in arrivo il 14 novembre 2024; LEGO® HORIZON ADVENTURES, , un’avventura tutta all’insegna dell’azione che vede Aloy e i suoi amici attraversare il mondo di Horizon ricreato fedelmente con mattoncini LEGO, in arrivo nell’inverno 2024; e MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, una collezione di sette classici giochi arcade che verrà pubblicata quest’anno.

Seguono maggiori informazioni sui titoli presentati:

Metroid Prime 4: Beyond: Samus Aran, la cacciatrice di taglie più abile della galassia, si prepara a tornare in azione. Metroid Prime 4: Beyond, un nuovo capitolo della serie Metroid Prime atterrerà su Nintendo Switch nel 2025.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: in questa nuovissima storia della serie The Legend of Zelda tocca a Zelda e alla sua saggezza salvare Hyrule. Gli abitanti del regno stanno scomparendo, inghiottiti da strani squarci apparsi all’improvviso, e fra le vittime c’è anche un certo spadaccino. Unisci le forze con una fata misteriosa e usa il potere del bastone di Tri per creare repliche, ovvero riproduzioni dei personaggi e degli oggetti in cui ti imbatti nel mondo. Poi, usa queste repliche per risolvere gli enigmi e sconfiggere i nemici. Crea repliche di blocchi d’acqua per farti strada verso l’alto, costruisci ponti usando vecchi letti, lancia rocce contro i nemici o fai le cose a modo tuo, scoprendo combinazioni creative. Puoi persino creare repliche dei mostri e farle combattere al tuo fianco. Unisciti a Zelda nella sua missione per salvare Hyrule in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in arrivo su Nintendo Switch il 26 settembre.

Inoltre, dalla stessa data sarà disponibile anche una console Nintendo Switch Lite Hyrule Edition color oro decorata con lo stemma di Hyrule e ispirata alla serie di The Legend of Zelda. In Europa, i giocatori possono giocare a un catalogo di classici della serie The Legend of Zelda per NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance con l’iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo inclusa con la console.

color oro decorata con lo stemma di Hyrule e ispirata alla serie di The Legend of Zelda. In Europa, i giocatori possono giocare a un catalogo di classici della serie The Legend of Zelda per NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 e Game Boy Advance con l’iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo inclusa con la console. Mario & Luigi: Fraternauti alla carica: tutti in coperta per una nuova avventura a tinte marinaresche di Mario e Luigi! I due fratelli tornano in azione in un nuovissimo capitolo della serie Mario & Luigi in cui saliranno a bordo dell’Isola Solcamari (parte nave e parte isola) per navigare attraverso il mondo di Elettria. Controlla questo duo di baffuti eroi ed esplora un vasto arcipelago con isole che spaziano da paradisi tropicali a indaffarate città. Lungo la strada incontrerai nuovi amici e vecchie conoscenze del Regno dei Funghi, come Peach e Bowser. Fai affidamento sul legame che unisce Mario e Luigi e usa le azioni fratelli per superare ogni ostacolo e gli attacchi fratelli per avere la meglio in dinamici combattimenti a turni. Mario & Luigi: Fraternauti alla carica arriverà su Nintendo Switch il 7 novembre.

Nintendo World Championships: NES Edition: porta le emozioni dei tornei mondiali Nintendo a casa tua. Affronta più di 150 prove tratte da 13 classici per NES, cimentati con le sfide di difficoltà “Leggenda”, che ti richiederanno, per esempio, di completare Super Mario Bros. dal mondo 1-1 al mondo 8-4 nel modo più breve possibile, o affronta i fantasmi di altri giocatori di tutto il mondo nei Tornei Sopravvivenza. Non riesci a superare una delle sfide di difficoltà Leggenda? Dai un’occhiata alla guida strategica per scoprire dei consigli su come migliorare. Gioca in solitaria e pubblica il tuo tempo migliore nella classifica online*1, o invita amici e familiari per sessioni di gioco in locale*2 in cui fino a otto utenti possono divertirsi sulla stessa console. Nintendo World Championships: NES Edition sbarcherà su Nintendo Switch il 18 luglio. I preordini per la versione scaricabile sono già aperti nel Nintendo eShop.

Aggiornamento gratuito per Nintendo Switch Sports con il basket: con un aggiornamento gratuito*3 per Nintendo Switch Sports, a Spocco Square potrai presto trovare un nuovo sport, il basket. Usa i comandi di movimento per andare a canestro più volte possibili prima che scada il tempo nella modalità Tiri da tre punti per giocatore singolo. Se hai voglia di un po’ di competizione fra amici, fino a quattro giocatori possono affrontarsi in locale nelle modalità Serie da 5 e Gara dei tre punti, e puoi anche palleggiare, passare e andare a canestro in partite 2 contro 2 in locale o online*1. Questo aggiornamento gratuito per Nintendo Switch Sports arriverà su Nintendo Switch quest’estate.

Donkey Kong Country Returns HD: Donkey Kong e Diddy Kong fanno il loro ritorno in questa versione in HD di Donkey Kong Country Returns, pubblicato in origine per Wii. La malvagia Tribù Tiki Tak ha rubato la loro preziosa scorta di banane, e i Kong si lanciano in azione per recuperarla. Gioca in solitaria, o unisci le forze con un amico nella modalità co-op in locale per due giocatori*2, e scopri un’avventura fuori di banana, in cui dovrai travolgere ostacoli, schiacciare i nemici e spostarti usando carrelli da miniera, razzi barile e persino il rinoceronte Rambi. Fatti strada attraverso 80 livelli, inclusi quelli aggiuntivi della versione per Nintendo 3DS, in Donkey Kong Country Returns per Nintendo Switch, in arrivo il 16 gennaio 2025.

Luigi’s Mansion 2 HD : questa avventura spettrale si prepara a infestare Nintendo Switch. Prendi il coraggio a due mani ed esplora una varietà di manieri pieni di fantasmi dispettosi, trappole sofisticate e altre insidie paranormali. Luigi’s Mansion 2 HD arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

: questa avventura spettrale si prepara a infestare Nintendo Switch. Prendi il coraggio a due mani ed esplora una varietà di manieri pieni di fantasmi dispettosi, trappole sofisticate e altre insidie paranormali. arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. Game Boy Advance – Nintendo Switch Online*5: gioca a due avventure di Link classiche, una delle quali include una modalità multiplayer online*4, in The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords, e tuffati nel remake della prima avventura di Samus con Metroid: Zero Mission. Entrambi i giochi si uniranno al catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo*1 oggi stesso.

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Per un pubblico maturo* 5 : inoltre, una nuova collezione di titoli per Nintendo 64 rivolti a un pubblico maturo è in arrivo per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo*1. Affronta il pericoloso Pianeta Perduto in Turok: Dinosaur Hunter e metti fine a un complotto alieno in PERFECT DARK , sviluppato da Rare e ora giocabile in multiplayer online * 4 , con Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Per un pubblico maturo . Entrambi i titoli saranno giocabili già a partire da oggi.

: inoltre, una nuova collezione di titoli per Nintendo 64 rivolti a un pubblico maturo è in arrivo per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo*1. Affronta il pericoloso Pianeta Perduto in e metti fine a un complotto alieno in , sviluppato da Rare e ora giocabile in multiplayer online , con . Entrambi i titoli saranno giocabili già a partire da oggi. Super Mario Party Jamboree: Mario e amici si trasferiscono in un arcipelago paradisiaco per il nuovo capitolo della serie Mario Party. Gioca su cinque nuovi tabelloni e scopri le scale mobili della Galleria arcobaleno, il tracciato del Circuito Giradado e l’Isola Goomba con il suo vulcano attivo, per citarne alcuni. Faranno il loro ritorno anche due tabelloni apparsi in capitoli precedenti. Il gioco includerà più di 110 minigiochi, la selezione più ampia nella storia della serie Mario Party, con sfide all’insegna dell’azione, gare d’ingegno e minigiochi con comandi di movimento. E non è tutto: fino a 20 giocatori possono sfidarsi online*1 nella modalità Bowserathlon. Super Mario Party Jamboree, il Mario Party più grande di sempre, arriverà su Nintendo Switch il 17 ottobre.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake: scopri l’inizio, in ordine cronologico, della trilogia di Erdrick con questo remake dell’RPG originale, ora con una vibrante grafica in HD-2D e una storia espansa. Parti per un’epica avventura fantasy nei panni dell’Eroe per salvare il mondo dalle forze oscure del malvagio Ultrademone, Baramos. Attraversa un vasto mondo pieno di città, dungeon e caverne da esplorare, fai la conoscenza di un variegato cast di personaggi e affronta feroci mostri in battaglie a turni modernizzate. DRAGON QUEST III HD-2D Remake arriverà su Nintendo Switch il 14 novembre.

Inoltre, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, una raccolta che include le versioni ammodernate di due RPG classici, completerà la trilogia di Erdrick al suo arrivo su Nintendo Switch, l’anno prossimo.

LEGO® HORIZON ADVENTURES : esplora un mondo LEGO ispirato agli eventi di Horizon, ricco di rigogliose foreste e svettanti montagne e abitato da colossali macchine simili ad animali, il tutto ricreato con elementi LEGO. Unisciti alla cacciatrice di macchine Aloy per guidare una colorata banda di eroi in una missione per scoprire i segreti del suo passato e salvare il mondo. Tuffati in una sconfinata avventura, personalizza a piacimento e tuffati in frenetiche battaglie in solitaria o con un amico, in locale*2 e online*1. LEGO® HORIZON ADVENTURES arriverà su Nintendo Switch nell’inverno 2024.

: esplora un mondo LEGO ispirato agli eventi di Horizon, ricco di rigogliose foreste e svettanti montagne e abitato da colossali macchine simili ad animali, il tutto ricreato con elementi LEGO. Unisciti alla cacciatrice di macchine Aloy per guidare una colorata banda di eroi in una missione per scoprire i segreti del suo passato e salvare il mondo. Tuffati in una sconfinata avventura, personalizza a piacimento e tuffati in frenetiche battaglie in solitaria o con un amico, in locale*2 e online*1. arriverà su Nintendo Switch nell’inverno 2024. Just Dance 2025 Edition : il prossimo capitolo dell’amatissima serie di videogiochi musicali includerà 40 nuove hit, dai successi del momento a grandi classici del passato. Sfoggia i tuoi passi migliori, sfida amici e familiari*2 e preparati a scatenarti man mano che crei momenti speciali da gustarti in famiglia e porti la festa al livello successivo. Just Dance 2025 Edition scenderà in pista su Nintendo Switch il prossimo ottobre.

: il prossimo capitolo dell’amatissima serie di videogiochi musicali includerà 40 nuove hit, dai successi del momento a grandi classici del passato. Sfoggia i tuoi passi migliori, sfida amici e familiari*2 e preparati a scatenarti man mano che crei momenti speciali da gustarti in famiglia e porti la festa al livello successivo. scenderà in pista su Nintendo Switch il prossimo ottobre. Hello Kitty Island Adventure: tuffati in una colorata avventura con Hello Kitty e i suoi amici in Hello Kitty Island Adventure, in arrivo su Nintendo Switch come esclusiva temporale per console. Esplora un’isola misteriosa e riportala al suo antico splendore mentre incontri graziosi personaggi Sanrio, come Hello Kitty, Kuromi, My Melody e Cinnamoroll. Scopri cosa amano fare e parti all’avventura con loro. Col tempo, potresti diventare amici inseparabili. Crea il tuo personaggio e unisci le forze con i tuoi amici per esplorare l’enorme mondo di Big Adventure Park, in cui potrai fabbricare oggetti, risolvere antichi enigmi e dedicarti a decorare la tua isola paradisiaca. Hello Kitty Island Adventure arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

Stray : l’acclamata e premiata avventura felina pubblicata da Annapurna Interactive e sviluppata da Blue Twelve Studio è in arrivo su Nintendo Switch. Vesti i panni di un gatto randagio rimasto separato dalla sua famiglia e sbroglia un antico mistero per fuggire da una cybercittà caduta in rovina. Perlustra ogni area da cima a fondo, passa da ambienti oscuri a vicoli illuminati dai neon ed esplora questo luogo inospitale abitato da strani droni e pericolose creature in Stray , in arrivo su Nintendo Switch il prossimo inverno.

: l’acclamata e premiata avventura felina pubblicata da Annapurna Interactive e sviluppata da Blue Twelve Studio è in arrivo su Nintendo Switch. Vesti i panni di un gatto randagio rimasto separato dalla sua famiglia e sbroglia un antico mistero per fuggire da una cybercittà caduta in rovina. Perlustra ogni area da cima a fondo, passa da ambienti oscuri a vicoli illuminati dai neon ed esplora questo luogo inospitale abitato da strani droni e pericolose creature in , in arrivo su Nintendo Switch il prossimo inverno. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game: benvenuto a casa, Hobbit. In questa rilassante simulazione potrai creare il tuo Hobbit e assaporare la vita idilliaca che Tolkien ha descritto nei suoi libri. Coltiva il tuo giardino, vai a pesca e procurati gli ingredienti necessari a cucinare lauti pasti per i residenti di Lungacque. Fai la conoscenza dei tuoi vicini e aiutali a risolvere i loro problemi. Scegli il look che preferisci e arreda meticolosamente la tua casa con mobili, decorazioni e altro. Gli Hobbit di Lungacque e alcune vecchie conoscenze ti attendono in Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo inverno.

MIO: Memories in Orbit : gioca nei panni di MIO, un agile androide con abilità straordinarie che si risveglia sul Vascello, una gigantesca astronave alla deriva invasa da una rigogliosa vegetazione e da macchine fuori controllo. Esplora un universo avvincente scoprendo le meraviglie e le curiosità artistiche di cui è pieno, e sblocca nuove abilità per aiutare MIO a farsi strada attraverso spazi tortuosi e interconnessi. Affronta più di 30 tipi di nemici e 15 formidabili e potenzia le tue abilità con una gamma di modificatori che trasformeranno MIO in un combattente formidabile. Riuscirai a dimostrarti all’altezza della situazione, salvando il Vascello dalla catastrofe? MIO: Memories in Orbit atterrerà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

: gioca nei panni di MIO, un agile androide con abilità straordinarie che si risveglia sul Vascello, una gigantesca astronave alla deriva invasa da una rigogliosa vegetazione e da macchine fuori controllo. Esplora un universo avvincente scoprendo le meraviglie e le curiosità artistiche di cui è pieno, e sblocca nuove abilità per aiutare MIO a farsi strada attraverso spazi tortuosi e interconnessi. Affronta più di 30 tipi di nemici e 15 formidabili e potenzia le tue abilità con una gamma di modificatori che trasformeranno MIO in un combattente formidabile. Riuscirai a dimostrarti all’altezza della situazione, salvando il Vascello dalla catastrofe? atterrerà su Nintendo Switch l’anno prossimo. Disney Illusion Island: aggiornamento gratuito “Mistero su Monoth” : l’aggiornamento gratuito*3 Mistero su Monoth sarà disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch. Strambi indizi stanno spuntando su tutta Monoth, e Dash Dolphin ha bisogno di Topolino e amici per trovarli. Gioca in solitaria o raduna fino a tre amici per sessioni di gioco in co-op locale*2 in cui dovrai andare a caccia di indizi, chiudere casi e risolvere un nuovo mistero.

: l’aggiornamento gratuito*3 Mistero su Monoth sarà disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch. Strambi indizi stanno spuntando su tutta Monoth, e Dash Dolphin ha bisogno di Topolino e amici per trovarli. Gioca in solitaria o raduna fino a tre amici per sessioni di gioco in co-op locale*2 in cui dovrai andare a caccia di indizi, chiudere casi e risolvere un nuovo mistero. Funko Fusion : ritrova i tuoi film, le tue serie TV e i tuoi fumetti preferiti in Funko Fusion . Entra in azione in più di 20 mondi diversi, inclusi Jurassic World, Back to the Future, Shaun of the Dead, Chucky e Battlestar Galactica. Vesti i panni di più di 60 personaggi in un gioco d’azione intriso dell’originale e irriverente umorismo delle menti creative di 10:10 Games. Funko Fusion sarà disponibile su Nintendo Switch dal 13 settembre.

: ritrova i tuoi film, le tue serie TV e i tuoi fumetti preferiti in . Entra in azione in più di 20 mondi diversi, inclusi Jurassic World, Back to the Future, Shaun of the Dead, Chucky e Battlestar Galactica. Vesti i panni di più di 60 personaggi in un gioco d’azione intriso dell’originale e irriverente umorismo delle menti creative di 10:10 Games. sarà disponibile su Nintendo Switch dal 13 settembre. Aggiornamento gratuito per Among Us : raduna il tuo equipaggio in Among Us , il celebre gioco a base di lavoro di squadra e tradimenti, e scopri un nuovo aggiornamento gratuito*3 con ruoli inediti che aggiungono un ulteriore livello di intrighi*1. Gioca nei panni dello Starnazzatore, che avverte gli altri giocatori quando viene eliminato, del Segugio, capace di attaccare dispositivi di tracciamento su qualsiasi giocatore, o del Fantasma, un impostore in grado di seminare il caos diventando invisibile. Questo nuovo aggiornamento per Among Us sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi.

: raduna il tuo equipaggio in , il celebre gioco a base di lavoro di squadra e tradimenti, e scopri un nuovo aggiornamento gratuito*3 con ruoli inediti che aggiungono un ulteriore livello di intrighi*1. Gioca nei panni dello Starnazzatore, che avverte gli altri giocatori quando viene eliminato, del Segugio, capace di attaccare dispositivi di tracciamento su qualsiasi giocatore, o del Fantasma, un impostore in grado di seminare il caos diventando invisibile. Questo nuovo aggiornamento per sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi. Darkest Dungeon II : crea una squadra, sali a bordo della tua diligenza e parti per un viaggio attraverso un mondo in disfacimento in una disperata missione per fermare l’apocalisse. Scegli fra 12 eroi giocabili e fatti strada attraverso cinque campagne, ognuna con le sue terrificanti insidie. Gioca con i comandi touch, personalizza la difficoltà con modificatori tematici, scopri 10 compagni animali che conferiscono vari bonus ed esplora un ampio hub dedicato al tuo progresso chiamato The Altar of Hope. Oltre al gioco base sarà disponibile anche la Oblivion Edition con il DLC The Binding Blade, che include due nuovi eroi, una storia secondaria speciale e altro ancora. Darkest Dungeon II arriverà su Nintendo Switch il 15 luglio. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

: crea una squadra, sali a bordo della tua diligenza e parti per un viaggio attraverso un mondo in disfacimento in una disperata missione per fermare l’apocalisse. Scegli fra 12 eroi giocabili e fatti strada attraverso cinque campagne, ognuna con le sue terrificanti insidie. Gioca con i comandi touch, personalizza la difficoltà con modificatori tematici, scopri 10 compagni animali che conferiscono vari bonus ed esplora un ampio hub dedicato al tuo progresso chiamato The Altar of Hope. Oltre al gioco base sarà disponibile anche la Oblivion Edition con il DLC The Binding Blade, che include due nuovi eroi, una storia secondaria speciale e altro ancora. arriverà su Nintendo Switch il 15 luglio. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop. Looney Tunes: Wacky World of Sports : sfreccia nei panni di Beep Beep, punta tutto sulla forza bruta con Elmer Fudd o supera in arguzia i tuoi avversari con Bugs Bunny e altri personaggi in stravaganti sfide sportive. Controlla i tuoi personaggi Looney Tunes preferiti in questo titolo con co-op locale*2 per quattro giocatori e sfrutta i loro punti di forza per agguantare la vittoria in esilaranti partite di basket, calcio, golf e tennis. Gioca in livelli iconici come Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn e Martian Command Center mentre schivi ostacoli cartooneschi e raccogli potenziamenti per seminare il caos contro amici e familiari. Scatena l’intero arsenale ACME e metti i bastoni tra le ruote ai tuoi avversari nei modi più bizzarri possibili… ma attenzione alle incudini che piovono dall’alto. Looney Tunes: Wacky World of Sports arriverà su Nintendo Switch il prossimo autunno.

: sfreccia nei panni di Beep Beep, punta tutto sulla forza bruta con Elmer Fudd o supera in arguzia i tuoi avversari con Bugs Bunny e altri personaggi in stravaganti sfide sportive. Controlla i tuoi personaggi Looney Tunes preferiti in questo titolo con co-op locale*2 per quattro giocatori e sfrutta i loro punti di forza per agguantare la vittoria in esilaranti partite di basket, calcio, golf e tennis. Gioca in livelli iconici come Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn e Martian Command Center mentre schivi ostacoli cartooneschi e raccogli potenziamenti per seminare il caos contro amici e familiari. Scatena l’intero arsenale ACME e metti i bastoni tra le ruote ai tuoi avversari nei modi più bizzarri possibili… ma attenzione alle incudini che piovono dall’alto. arriverà su Nintendo Switch il prossimo autunno. METAL SLUG ATTACK RELOADED: METAL SLUG ritorna in veste tower defence in questo titolo con comandi adatti ai principianti e l’inconfondibile grafica a pixel in 2D della serie. Assembla la squadra più forte che puoi e polverizza le basi nemiche con una varietà di strategie e centinaia di personaggi. Il gioco include anche la modalità ANOTHER STORY (una collezione di episodi che i fan della serie non dovrebbero assolutamente perdersi) e una galleria. Combatti contro giocatori di tutto il mondo*1 in METAL SLUG ATTACK RELOADED, in arrivo su Nintendo Switch oggi stesso.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics : sette amati classici arcade, inclusi X-MEN VS. STREET FIGHTER e MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes , fanno il loro ritorno su Nintendo Switch. Questa collezione include mosse e personaggi iconici, oltre a nuove funzioni e miglioramenti come il gioco online*1, modalità allenamento, incontri personalizzabili, funzione spettatore, un museo, un lettore musicale, filtri per lo schermo e mosse speciali attivabili premendo un solo pulsante, solo per citarne alcuni. È inclusa anche la versione arcade del picchiaduro THE PUNISHER . MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics arriverà su Nintendo Switch quest’anno.

: sette amati classici arcade, inclusi e , fanno il loro ritorno su Nintendo Switch. Questa collezione include mosse e personaggi iconici, oltre a nuove funzioni e miglioramenti come il gioco online*1, modalità allenamento, incontri personalizzabili, funzione spettatore, un museo, un lettore musicale, filtri per lo schermo e mosse speciali attivabili premendo un solo pulsante, solo per citarne alcuni. È inclusa anche la versione arcade del picchiaduro . arriverà su Nintendo Switch quest’anno. Phantom Brave: The Lost Hero : salpa al salvataggio del mondo in questo gioco tattico a turni dei creatori della serie Disgaea. Unisciti a Marona, una giovane con il potere di parlare con i fantasmi, e al suo leale compagno Ash mentre attraversano il mondo oceanico di Ivoire fornendo aiuto ai bisognosi. Dopo l’attacco di una flotta di pirati fantasmi, tocca a Marona e al suo nuovo amico Apricot radunare la ciurma leggendaria che un tempo aveva sconfitto questi nemici spettrali. Recluta fantasmi, fondili con gli oggetti, combinali con i gadget o con la stessa Marona per scatenare abilità spettacolari e affondare la Shipwreck Fleet. Con più di 50 personaggi e 300 abilità da padroneggiare, preparati a un viaggio indimenticabile in Phantom Brave: The Lost Hero , in arrivo su Nintendo Switch l’anno prossimo.

: salpa al salvataggio del mondo in questo gioco tattico a turni dei creatori della serie Disgaea. Unisciti a Marona, una giovane con il potere di parlare con i fantasmi, e al suo leale compagno Ash mentre attraversano il mondo oceanico di Ivoire fornendo aiuto ai bisognosi. Dopo l’attacco di una flotta di pirati fantasmi, tocca a Marona e al suo nuovo amico Apricot radunare la ciurma leggendaria che un tempo aveva sconfitto questi nemici spettrali. Recluta fantasmi, fondili con gli oggetti, combinali con i gadget o con la stessa Marona per scatenare abilità spettacolari e affondare la Shipwreck Fleet. Con più di 50 personaggi e 300 abilità da padroneggiare, preparati a un viaggio indimenticabile in , in arrivo su Nintendo Switch l’anno prossimo. The Hundred Line -Last Defense Academy- : è in arrivo un nuovo gioco dei creatori della serie Danganronpa. Takumi Sumino viveva una vita monotona fino a quando non è stato costretto ad arruolarsi nella Last Defense Academy. La sua missione: proteggere la scuola da misteriosi nemici, noti come School Invaders, per 100 giorni. Nei panni di Takumi, immergiti nell’enigmatica verità della scuola insieme a 15 dei suoi compagni, ognuno dei quali spera di riappropriarsi della sua vita precedente. Esplora la scuola, preparati alle battaglie insieme ai tuoi amici e poi affronta gli invasori in battaglie strategiche. The Hundred Line -Last Defense Academy- arriverà su Nintendo Switch all’inizio dell’anno prossimo.

: è in arrivo un nuovo gioco dei creatori della serie Danganronpa. Takumi Sumino viveva una vita monotona fino a quando non è stato costretto ad arruolarsi nella Last Defense Academy. La sua missione: proteggere la scuola da misteriosi nemici, noti come School Invaders, per 100 giorni. Nei panni di Takumi, immergiti nell’enigmatica verità della scuola insieme a 15 dei suoi compagni, ognuno dei quali spera di riappropriarsi della sua vita precedente. Esplora la scuola, preparati alle battaglie insieme ai tuoi amici e poi affronta gli invasori in battaglie strategiche. arriverà su Nintendo Switch all’inizio dell’anno prossimo. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven : il rivoluzionario RPG non lineare Romancing SaGa 2 fa il suo trionfale ritorno con questo remake completo, che include un doppiaggio in inglese, i brani originali e versioni riarrangiate dal compositore della serie Kenji Ito e altro ancora. Dopo che l’umanità ha dimenticato tutti i loro sacrifici, i leggendari Sette Eroi hanno fatto il loro ritorno come cattivi in cerca di vendetta. Seleziona il tuo personaggio tra i vari protagonisti disponibili, difendi il tuo impero in battaglie strategiche e scopri una storia che FINAL FANTASY cambia in base alle tue scelte. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven arriverà su Nintendo Switch il 24 ottobre.

: il rivoluzionario RPG non lineare fa il suo trionfale ritorno con questo remake completo, che include un doppiaggio in inglese, i brani originali e versioni riarrangiate dal compositore della serie Kenji Ito e altro ancora. Dopo che l’umanità ha dimenticato tutti i loro sacrifici, i leggendari Sette Eroi hanno fatto il loro ritorno come cattivi in cerca di vendetta. Seleziona il tuo personaggio tra i vari protagonisti disponibili, difendi il tuo impero in battaglie strategiche e scopri una storia che FINAL FANTASY cambia in base alle tue scelte. arriverà su Nintendo Switch il 24 ottobre. FANTASIAN Neo Dimension : il creatore della serie FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, e il celebre compositore Nobuo Uematsu tornano a unire le forze per presentare un RPG originale. Scopri una versione migliorata di FANTASIAN con nuove funzionalità, incluso il doppiaggio in inglese e giapponese, e un livello di difficoltà aggiuntivo. Vesti i panni di Leo e aiutalo a recuperare i suoi ricordi e risolvere il mistero di una strana infezione meccanica che sta distruggendo il suo mondo. Tuffati in battaglie a turni con tante meccaniche di gioco, come la possibilità di modificare la traiettoria di un’abilità per prendere di mira più nemici contemporaneamente o di inviare i nemici in una dimensione separata per affrontarli in un momento successivo, ed esplora un universo multidimensionale ambientato sullo sfondo di 150 affascinanti diorami creati a mano. FANTASIAN Neo Dimension arriverà su Nintendo Switch il prossimo inverno.

: il creatore della serie FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, e il celebre compositore Nobuo Uematsu tornano a unire le forze per presentare un RPG originale. Scopri una versione migliorata di con nuove funzionalità, incluso il doppiaggio in inglese e giapponese, e un livello di difficoltà aggiuntivo. Vesti i panni di Leo e aiutalo a recuperare i suoi ricordi e risolvere il mistero di una strana infezione meccanica che sta distruggendo il suo mondo. Tuffati in battaglie a turni con tante meccaniche di gioco, come la possibilità di modificare la traiettoria di un’abilità per prendere di mira più nemici contemporaneamente o di inviare i nemici in una dimensione separata per affrontarli in un momento successivo, ed esplora un universo multidimensionale ambientato sullo sfondo di 150 affascinanti diorami creati a mano. arriverà su Nintendo Switch il prossimo inverno. FAIRY TAIL 2 : scopri la drammatica rivisitazione dell’epopea dell’Impero Alvarez, il capitolo finale dell’amata storia di FAIRY TAIL. Unisciti a Natsu e ai suoi amici in un epico RPG d’azione e tuffati in battaglie in tempo reale intrise di magia. Goditi il mondo dell’anime FAIRY TAIL e gioca alla spettacolare conclusione dell’avventura originale di KOEI TECMO e GUST. FAIRY TAIL 2 sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo inverno.

: scopri la drammatica rivisitazione dell’epopea dell’Impero Alvarez, il capitolo finale dell’amata storia di FAIRY TAIL. Unisciti a Natsu e ai suoi amici in un epico RPG d’azione e tuffati in battaglie in tempo reale intrise di magia. Goditi il mondo dell’anime FAIRY TAIL e gioca alla spettacolare conclusione dell’avventura originale di KOEI TECMO e GUST. sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo inverno. Ace Attorney Investigations Collection : vesti i panni di Miles Edgeworth, il pubblico ministero famoso per lo zelo con cui si batte per la giustizia, in Ace Attorney Investigations Collection . Questa collezione rimasterizzata include sia Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth sia Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit , disponibile per la prima volta in inglese. Immergiti in un avvincente mondo pieni di casi da risolvere, in cui dovrai setacciare le scene del crimine alla ricerca di prove, interrogare i sospettati e destreggiarti tra un’intricata ragnatela di menzogne. Entrambi i giochi includono una grafica in HD, nuove lingue (inclusi il francese e il tedesco) e modelli aggiornati per i personaggi. Ace Attorney Investigations Collection arriverà su Nintendo Switch il 6 settembre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.

: vesti i panni di Miles Edgeworth, il pubblico ministero famoso per lo zelo con cui si batte per la giustizia, in . Questa collezione rimasterizzata include sia sia , disponibile per la prima volta in inglese. Immergiti in un avvincente mondo pieni di casi da risolvere, in cui dovrai setacciare le scene del crimine alla ricerca di prove, interrogare i sospettati e destreggiarti tra un’intricata ragnatela di menzogne. Entrambi i giochi includono una grafica in HD, nuove lingue (inclusi il francese e il tedesco) e modelli aggiornati per i personaggi. arriverà su Nintendo Switch il 6 settembre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop. Farmagia : Hiro Mashima, il creatore di Rave Master e FAIRY TAIL, fa squadra con Marvelous per presentare una nuova avventura piena di frenetici combattimenti di mostri ed elementi di simulazione di fattoria. Un dispotico tiranno è a capo di un regime che opprime gli abitanti del mondo e tocca a te e agli altri Farmagia fermarlo. Esplora, combatti, raccogli risorse, coltiva e comanda un esercito di mostri e potenzia le tue abilità. Raduna i tuoi mostri e dichiara guerra al regime in Farmagia, in arrivo su Nintendo Switch il 1º novembre.

: Hiro Mashima, il creatore di Rave Master e FAIRY TAIL, fa squadra con Marvelous per presentare una nuova avventura piena di frenetici combattimenti di mostri ed elementi di simulazione di fattoria. Un dispotico tiranno è a capo di un regime che opprime gli abitanti del mondo e tocca a te e agli altri Farmagia fermarlo. Esplora, combatti, raccogli risorse, coltiva e comanda un esercito di mostri e potenzia le tue abilità. Raduna i tuoi mostri e dichiara guerra al regime in in arrivo su Nintendo Switch il 1º novembre. THE NEW DENPA MEN: scansiona le onde radio alla ricerca dei DENPA MEN: piccole creature che abitano tra questi segnali invisibili. Non sono visibili a occhio nudo, ma puoi trovarli e catturarli su Nintendo Switch. THE NEW DENPA MEN è un RPG free-to-play*6 in cui vai alla ricerca di questi DENPA MEN per reclutarli e partire all’avventura con loro. Oltre all’avventura principale ti attendono altre attività divertenti, come arredare la tua isola, andare a pesca, partecipare a eventi disponibili per un periodo limitato e giocare contro altri utenti*2. THE NEW DENPA MEN arriverà su Nintendo Switch il 22 luglio.



Fonte: YouTube