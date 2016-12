, il film di(Sicario, Prisoners) con la candidata al Premio Oscar, presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (qui trovate la nostra recensione videorecensione ) uscirà il 19 gennaio in Italia.

La nuova featurette approdata in rete, celebra il lavoro del direttore della fotografia Bradford Young (Selma, Pawn Sacrifice, A Most Violent Year) in vista della votazione che verrà fatta dai membri dell’Academy per la prossima Notte degli Oscar.

Dalla sinossi ufficiale:

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

L’ultimo film di Denis Villeneuve sarà nelle sale italiane dal 19 gennaio del 2017.