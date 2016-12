, il nuovo film di, uscirà domani nei cinema statunitensi e, dall’inizio del 2017, nel resto del mondo. La promozione stampa di questo film ha fornito delle valide occasioni per discutere anche dei prossimi progetti del regista, come, di cui si parla letteralmente da anni e anni.

Ricordiamo che, durante il mercato cinematografico del Festival di Cannes, la STX Entertainment ha infatti acquistato i diritti di sfruttamento della pellicola per una cifra di 50 milioni di dollari (il film ne costerà 100).

La Paramount si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti e la Lucky Red di quella italiana. Stando alle prime indiscrezioni già note sul progetto, Scorsese farà uso dell’ultima tecnologia disponibile (quella usata per alcune sequenze nei recenti film dei Marvel Studios) per il ringiovanimento dei protagonisti per alcuni flashback.

Il produttore di Silence e The Irishman, Gaston Pavlovich, ha avuto modo di discutere proprio di questo elemento insieme a Cinemablend:

Quella che abbiamo per le mani oggi, è una tecnologia davvero straordinaria. Non si usano effetti speciali prostetici o del make-up, ma si lavora materialmente con l’attore che recita la sua parte e viene ringiovanito grazie all’impiego del computer. Abbiamo già visto alcuni test e sono straordinari. Abbiamo fatto una scena con Bob e l’abbiamo poi riguardata con le sembianze di quando aveva 20 anni, 40 e 60, per cui, da questo punto di vista, non vediamo davvero l’ora di impiegarla in The Irishman. Immaginate di rivederlo così come era nel Padrino 2. È così che lo rivedrete nel film.

