ha preso parte ai lavori di, tratto dal romanzo die diretto da(The Impossible, The Orphanage, Jurassic World 2). In un video diffuso da Focus Features, l’attore si è cimentato nella lettura del primo capitolo del romanzo.

Potete vederlo qui di seguito:

La pellicola è stata distribuita in una release limitata il 23 dicembre e avrà una distribuzione più ampia a partire dal 6 gennaio.

A realizzare la sceneggiatura lo stesso Ness, autore del romanzo di cui vi proponiamo la sinossi:

Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l’orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l’entità fatta di tenebre, di vortici, di urla… No. Questo mostro è un po’ diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità.