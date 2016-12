, sequel del film del 2014 con protagonista, sarà nelle sale americane il 10 febbraio. Nel frattempo, Entertainment Weekly ha diffuso una foto dal set che vede Reeves conin una sorta di “reunion” tra i due, che hanno fatto parte del cast dinel 1999.

Ecco le due star insieme:

#TheMatrix stars Keanu Reeves and Laurence Fishburne reunite in a new photo from #JohnWick2! https://t.co/fMSPLsItND — Entertainment Weekly (@EW) 26 dicembre 2016

Curiosità vuole che Chad Stahelski, che ha debuttato alla regia proprio con John Wick al fianco di David Leitch (che ha da poco preso in carico Deadpool 2), abbia lavorato in passato proprio come controfigura di Reeves sia in Matrix che in Matrix Reloaded e come coordinatore delle controfigure nelle scene acrobatiche in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Fonte: CinemaBlend