La prima – e forse anche la più agile in un certo qual modo – è la Top 5 dedicata ai trailer più visti su BadTaste.it. Per realizzare la chart abbiamo tenuto conto esclusivamente del traffico generato sulle pagine del sito, perché solo di recente abbiamo iniziato a diffondere tali filmati anche sulla nostra pagina Facebook Ufficiale (altrimenti film come Spider-Man: Homecoming o Alien: Covenant avrebbero occupato direttamente le prime due posizioni).

N°5 – Suicide Squad, il trailer sulle note di Ballroom Blitz

La controversa pellicola di David Ayer detestata dalla critica (e forse anche da Jared Leto…) e amata dal pubblico di tutto il mondo, si attesta in quinta posizione con il trailer diffuso in rete l’11 aprile dalla Warner Bros.

N°4 – Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali, il trailer italiano

Tim Burton avrà forse perso il suo proverbiale tocco, ma i suoi film riescono comunque a destare sempre un certo interesse fra gli appassionati di cinema. Non c’è nulla di cui stupirsi quindi per la sua presenza nella nostra Top 5.

N°3 – Power Rangers, il primo trailer

Nonostante sia stato proposto dalla Lionsgate e dalla Saban Entertainment solo a inizio ottobre, a margine dell’evento di presentazione tenutosi al New York Comic-Con, il reboot cinematografico dei Power Rangers ha guadagnato in scioltezza la medaglia di bronzo.

N°2 – Justice League, trailer speciale per il Comic-Con 2016

Malgrado ogni anno i cinecomic in arrivo nelle sale si contino effettivamente sulle dita delle mani (nonostante le mille polemiche che nasocono dalle bocche dei detrattori di questo filone), si tratta ormai di un genere capace di catalizzare l’attenzione delle platee di tutto il mondo. Anche grazie alla sfida fra la Marvel (etichetta della Disney) e la DC Comics (di proprietà della Warner Bros.). Zack Snyder e la sua Justice League si appropriamo della medaglia d’argento.

N°1 – Captain America: Civil War, ecco Spider-Man nello spettacolare trailer finale italiano

Il gradino più alto del podio non poteva che essere saldamente in mano alla pellicola che ha incassato di più in questo 2016. Captain America: Civil War dei fratelli Russo ha fruttato ben 1,153 miliardi di dollari al botteghino globale. Nello specifico, questo trailer finale ha avuto vita abbastanza facile: era suo il compito di mostrare al mondo le prime, attesissime immagini del nuovo Spider-Man di Tom Holland.