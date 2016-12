Come saprete, dopo, la Sony ha stipulato un accordo con i Marvel Studios per portare Peter Parker all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. È così che è stato possibile un progetto comecon

Andrew Garfield, protagonista dei due film di Marc Webb, ha avuto modo di parlare a TheWrap della sua esperienza nei cinefumetti. L’attore ha dichiarato di non aver sofferto l’aver smesso di interpretare Peter Parker, svelando di aver sentito quei progetti come parte di “una gerarchia di priorità differenti” rispetto ai lavori nei quali era stato precedentemente coinvolto (The Social Network di David Fincher e Never Let Me Go di Mark Romanek). Come dichiarato da Garfield:

(Rispetto ai progetti precedenti) c’era un diverso set di valori e una diversa scala gerarchica di priorità. (…) Ho fatto fatica. Non stavo vivendo in maniera totale quell’esperienza.

Già in precedenza, l’attore si era detto sollevato all’idea di non dover più tornare nei panni di Spider-Man. In una precedente intervista aveva dichiarato:

A essere onesti, non sarei riuscito a lavorare con Mel Gibson e Martin Scorsese se avessi dovuto girare Spider-Man 3. Mi sento incredibilmente grato al pensiero di poter andare al cinema a vedere qualcun altro nei panni di Spider-Man, nello specifico un fantastico attore come Tom Holland.

Rivedremo Garfield a breve in Silence di Martin Scorsese, nel quale recita accanto a Liam Neeson.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton (il villain).

La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione.

Verrà co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaboreranno a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

Fonte: TheWrap