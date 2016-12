L’universo cinematografico DC è pronto ad esplodere. Dopo Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad le sale di tutto il mondo si apprestano ad accogliere altri film targati Warner/DC come Wonder Woman e Justice League nel 2017.

Ma che ne è stato del film di Shazam in cui Dwayne Johnson avrebbe dovuto interpretare il villain Black Adam? Poche notizie a riguardo accompagnate solo da qualche rumour.

Tuttavia la foto dei giorni scorsi diffusa in rete da Johnson che lo vedeva brindare insieme a Henry Cavill il giorno di Natale ha riacceso la speranza nei fan di vedere i due attori scontrarsi in un cinecomic, il primo come Black Adam e il secondo, ovviamente, come Superman.

A tal proposito l’artista BossLogic ha realizzato una suggestiva fan art con protagonisti i due celebri personaggi DC.

Potete vedere l’opera qui di seguito:

Merry Christmas and Happy New Year from Black Adam and Superman (@henrycavill). Today we drink like gentleman and come together as friends. We’re excited for what the future brings. #DangerousGentlemen #DCWorldsWillCollide #BlackSavagery #MyExfoliatedBaldHeadAndTattoos #LookHellaSexyInThisLighting 🔥 Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 25 Dic 2016 alle ore 11:25 PST

A scrivere la pellicola Darren Lemke. Inizialmente la pellicola doveva uscire il 5 aprile 2019, ma potrebbe uscire anche prima.

La storia è quella del teenager Billy Batson, che si trasforma nel supereroe quando esclama la parola magica “Shazam!”. Johnson sarà l’antagonista principale, Black Adam.

FONTE: ComicBook