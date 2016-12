Si è spenta a 84 anni. Mercoledì pomeriggio (ora di Los Angeles) la madre di Carrie Fisher è stata trasportata in ospedale per un possibile ictus , solo 24 ore dopo la morte della figlia per arresto cardiaco . Poche ore più tardi, la stella di Hollywood si è spenta.

“Voleva stare con Carrie,” questo l’unico commento rilasciato per ora dal figlio Todd Fisher.

Nata nel 1932 a El Paso, Texas, Debbie Reynolds entrò nel mondo dello spettacolo da giovanissima, diventando una stella che risplendette per decenni. La prima nomination al Golden Globe arrivò nel 1950 con uno dei suoi primi film, Tre Piccole Parole, ma è due anni dopo che passò alla storia nel ruolo di Kathy Selden in Cantando Sotto la Pioggia. Un altro capolavoro nel 1962: La Conquista del West. Nominata all’Oscar nel 1964 per Voglio Essere Amata in un Letto d’Ottone (The Unsinkable Molly Brown), in quasi settant’anni di carriera ha lavorato anche in film come La meravigliosa stupenda storia di Carlotta e del porcellino Wilbur, Guardia del Corpo, Dominique, In & Out.

In TV, non possiamo non citare la sua partecipazione a Cuori Senza Età nel 1991:

Per non parlare dell’indimenticabile ruolo della madre di Grace Adler in Will & Grace (con riferimenti continui alla carriera dell’attrice, a partire dal titolo di un episodio, “The Unsinkable Mommy Adler”):

L’ultima sua apparizione risale al 2013, nel film per la HBO Dietro i Candelabri: interpretava la madre di Liberace, Frances.

Solo pochi mesi fa aveva ricevuto il Jean Hersholt Humanitarian Award, un importante riconoscimento dell’Academy, per il suo impegno filantropico in particolare nelle cause legate alla salute mentale. Appassionata collezionista di oggetti legati al mondo del cinema, negli anni ha accumulato tesori come l’abito bianco di Marylin Monroe in Quando la Moglie è in Vacanza e l’abito blu di Judy Garland nel Mago di Oz, mostrandoli poi in un museo di Las Vegas negli anni novanta e vendendoli tutti per beneficenza pochi anni fa.

