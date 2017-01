Spoiler

Come saprete, uno dei momenti più intensi di Rogue One: A Star Wars Story è ambientato su Mustafar, in una fortezza tra il magma vulcanico nella quale ha luogo un incontro tra il Direttore Krennic e Darth Vader.

In una delle sue ultime interviste, lo scenografo Doug Chiang ha avuto modo di spiegare il processo creativo che ha portato alla realizzazione del maniero:

Il castello di Vader è stata una delle parti più interessanti. Quando ho saputo che saremo tornati a quell’idea, ho pensato a Vader e mi sono detto “Ok, diamo vita alla sua casa!”. Siamo partiti dal quesito “Perché mai Vader dovrebbe vivere qui?”. Nella nostra testa abbiamo iniziato a concepire una sorta di retroscena. Probabilmente questo posto rappresentava qualcosa di speciale per lui ed è il luogo dove va a meditare e a curarsi. (…) Abbiamo provato a creare qualcosa di iconico, anche perché abbiamo sempre amato le torri alte. Ralph McQuarrie aveva disegnato alcuni concept che erano davvero intriganti, ed è proprio in quei bozzetti che ho visto del potenziale. Ho solo esagerato un po’ il tutto!

Chiang non ha solo specificato di essere partito dai concept di McQuarrie, ma ha anche svelato di aver creato una vera e propria piccola sottotrama attorno alla fortezza:

C’erano alcuni disegni di McQuarrie nei quali Luke faceva visita a Vader in questa grotta sotterranea. Ho sempre pensato fosse un’immagine di grande impatto, perché c’era questo lago di lava e un vero e proprio trono. Quindi ho pensato che nella parte più bassa del castello ci fosse una parte più antica. Ho lavorato sulla possibilità che il castello fosse costruito su una struttura precedente. Se guardate al design, la struttura appare concepita con uno scopo ben preciso, ovvero trarre energia dal lago di lava. (…) Dunque, abbiamo pensato “Ok, queste sono le fondamenta ma sotto, nelle profondità, c’è una zona antica, una grotta naturale nella quale Vader va a meditare”. Visivamente, abbiamo cercato di creare una sorta di storia attorno alla torre. Sotto c’è la parte più antica, poi le fondamenta e poi il resto della torre, che Vader ha fatto edificare sopra tutto il resto.

