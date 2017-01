Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono anni che i fan chiedono ai Marvel Studios un film interamente dedicato a Vedova Nera. Il presidente Kevin Feige ha più volte ribadito che prima o poi succederà, ma intanto qualcuno a chiesto a Jeremy Renner quante possibilità ci siano di un vederne uno dedicato a lei e a Occhio di Falco.

Queste le parole dell’attore:

All’inizio pensavo che un film su Vedova Nera e Occhio di Falco avrebbe avuto senso visto che sono molto simili. Non hanno poteri, sono estremamente abili e hanno un passato in comune. Ma non credo ci siano discussioni in corso sullo sviluppo. Adorerei farlo però!