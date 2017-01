La Disney, nelle ore scorse, ha fornito svariati materiali alla stampa statunitense e, fra questi, possiamo trovare anche la prima sinossi ufficiale di

Grazie a quanto riportato da Stitch Kingdom via Twitter siamo in grado di fornirvi la nostra traduzione. Come avrete modo di scoprire leggendo le prossime righe, vengono confermati alcuni elementi di Planet Hulk nonché il fatto che il Dio del Tuono si ritroverà sprovvisto di Mjolnir e alle prese con l’imminente distruzione di Asgard.

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk! Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi e vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e Tom Hiddleston di nuovo in quelli di Loki. Si uniscono a loro Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film verrà girato in Australia a partire dal 4 luglio.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.