Sono iniziate ufficialmente le riprese di, terzo capitolo delle avventure canore (e non) delle Barden Bellas diretto da(Step Up All In).

Ad annunciarlo una della star del film, Rebel Wilson, sul suo account twitter. Ecco la prima immagine della rimpatriata con il cast quasi al completo.

Kay Cannon, sceneggiatrice dei primi due episodi, ha sviluppato lo script, mentre Elizabeth Banks figura come produttrice. Nel cast troveremo Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner, Ruby Rose.

Il film approderà nelle sale americane il 22 dicembre 2017.