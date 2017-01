Sta circolando parecchio, online, un confronto tra due sequenze tratte rispettivamente dache potrebbe stabilire un legame tra i due film, proprio nella persona di Jyn Erso. The Inverse ha infatti rilanciato una comparazione fotografica tra le due pellicole che potrebbe aprire a interessanti sviluppi.

Nel corso di un flashback in Rogue One, si vede il Direttore Krennic parlare con i genitori di Jyn, con Galen Erso che indossa un’uniforme imperiale. Sullo sfondo, il panorama di Coruscant. La vista è più o meno la stessa che possiamo scorgere dall’appartamento di Anakin e Padmé ne La Vendetta dei Sith. Non è da escludere che, in quel momento, gli Erso e Padmé possano trovarsi nello stesso edificio.

this is pretty cool. the shot of coruscant from rogue one is a matte painting from ROTS. it’s also the same view from padme’s apartment. pic.twitter.com/KzlIpF7Kx7 — Jack Manuel (@manyymedia) 4 gennaio 2017

Il dettaglio, ovviamente, sta alimentando varie speculazioni. Il romanzo Catalyst: A Rogue One Novel, ambientato prima delle vicende di Rogue One: A Star Wars Story (e che che vede tra i protagonisti Galen Erso e Krennic), ha tra le sue ambientazioni proprio Coruscant e parte della sua storia si svolge un anno dopo le vicende di Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni, dopo che Padmé ha iniziato a dimorare stabilmente nell’appartamento nella Capitale della Repubblica. Padmé è ancora lì tre anni dopo, durante gli eventi narrati ne La Vendetta dei Sith.

È un dettaglio casuale? In molti sono pronti a scommettere di no e a ritenere la vicinanza tra le due ambientazioni frutto di una scelta mirata.

Rogue One: A Star Wars Story è uscito il 16 dicembre 2016 negli Stati Uniti, il 15 in Italia.

