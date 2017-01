Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In attesa di scoprire se effettivamente la Legendary e la Universal svilupperanno un sequel diha preso la parola su twitter per discutere con i fan delle sue idee per l’eventuale seguito e degli errori commessi con il primo capitolo.

A giudicare dalle parole del filmmaker, comunque, un secondo capitolo sembra poco probabile. “È così triste che Orgrim non abbia indossato Doomplate” gli ha fatto notare un fan. “Sarebbe successo nel secondo film, se l’avessimo fatto” ha ribattuto il regista.

Ha poi aggiunto una serie di dettagli sulla direzione che avrebbe preso la trama:

Dopo l’ennesima richiesta da parte dei fan, Jones ha poi ammesso:

@Jow3h Would have been in film 2, if it were to happen.

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2 gennaio 2017