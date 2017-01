Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ho lavorato con Chad [Boseman] in un film chiamato Marshall. È un essere umano straordinario, con una grande anima. È la personalità perfetta per interpretare T’Challa. Lavorare nuovamente con lui e con molti premi Oscar, essere nel cast con Michael B. Hordan dopo l’incredibile lavoro che ha fatto in Creed, o con Danai Gurira, Phylicia Rashad, Forest Whitaker, è pazzesco. Sono bravo in ciò che faccio, non sto provando a essere falsamente modesto, però…wow! Lavorerò davvero con tutte queste persone? E credo che Ryan Coogler sia uno dei migliori narratori in circolazione al giorno d’oggi.