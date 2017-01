Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’ultimo numero di L’Uomo Vogue ci regala una nuova intervista atenutasi sul set di. L’attore, che ha debuttato nei panni dell’Uomo Ragno in Captain America: Civil War, ha confermato che apparirà accanto ai Vendicatori anche in, le cui riprese partiranno a brevissimo.

In un estratto dall’articolo leggiamo infatti quanto segue:

Il benestare per il ruolo in “Spider-Man” arriva personalmente anche da Robert Downey Jr. e Chris Evans. “Sono loro che hanno convinto la Marvel: i produttori volevano essere certi che fossi la persona giusta prima di affidarmi tre film nei prossimi quattro anni, tra cui Avengers: Infinity War”.

