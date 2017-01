Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Non ci sono notizie certe circa il sequel di

In base alle news arrivate online nei mesi scorsi, sappiamo che George Miller ha tutte le migliori intenzioni circa il prosieguo della saga, anche se ha più volte specificato di volersi dedicare a un film “meno faticoso” prima di mettersi alla regia di un altro capitolo della saga che ha inaugurato nel “lontano” 1979.

Recentemente, Tom Hardy ha risposto a una domanda di The Wrap (via HH) circa il seguito della pellicola e ha così risposto:

Sì, penso ci siano [progressi in materia, ndr.]. Non so quando si partirà, ma dovrebbe essere in agenda. Ce ne dovrebbero essere un paio, sto aspettando che mi chiamino.