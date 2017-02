dirigerà il sequel di(The Lego Movie Sequel) al posto di. Il cambio di regia sarebbe dovuto a divergenze di carattere creativo tra lo stesso Schrab e la Warner Bros.

Mitchell, che ha diretto Trolls per la DreamWorks Animation, è già stato coinvolto in vari titoli di franchise di successo come Shrek: E Vissero Felici e Contenti e Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

Uscito nel 2014, The LEGO Movie ha incassato complessivamente 469 milioni di dollari ed è stato diretto da Phil Lord e Chris Miller, oggi alla regia di Han Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off cinematografico della saga di Star Wars. Il sequel del fortunato film di animazione di Lord e Miller era originariamente previsto per il mese di maggio del 2018, ma è stato poi rinviato all’8 febbraio del 2019. Il 10 febbraio di quest’anno arriverà invece The LEGO Batman Movie, spin-off di The LEGO Movie incentrato sul crociato di Gotham.

Fonti: CB, Collider