È stato diffuso un nuovo poster IMAX di, il kolossal dicon, atteso per il 17 febbraio 2017.

La pellicola racconta la storia di una squadra scelta che si imbarca in un’ultima battaglia per salvare l’umanità sulla struttura più iconica del mondo, ovvero la grande Muraglia Cinese.

Nel cast, oltre a Matt Damon, anche Pedro Pascal (Il Trono di Spade) e Willem Dafoe. Accanto a loro anche le star cinesi Andy Lau, Jing Tian, Zhang Hanyu, Eddie Peng, Lu Han, Li Gengxin, Zheng Kai, Chen Xuedong, Huang Xuan, Wang Junkai, Yu Xintian e Liu Qiong.

Qui di seguito il nuovo poster:

Il film, prodotto da Legendary Pictures e Atlas Entertainment Production, vede come produttori Thomas Tull, Charles Roven, Jon Jashni e Peter Loehr, mentre Jillian Share, Alex Gartner, Bennett Walsh, La Peikang e Zhang Zhao saranno produttori esecutivi con Er Yong, Alex Hedlund e Eric Hedayat come co-produttori.

Le riprese del film, realizzate in 3D, si sono svolte prevalentemente in Cina. Si tratta di una co-produzione USA/Cina, in collaborazione con la Universal Pictures, la China Film Co., Ltd e Le Vision Pictures, queste ultime si occuperanno della distribuzione del film in Cina.

Fonte: Impawards