Spoiler

Attenzione: possibili spoiler

Avengers: Infinity War sarà un film enorme, ma non sappiamo ancora molto sulla trama e sulle vicende della nuova avventura dei Vendicatori.

ComicBookResources ha tuttavia rivelato che in una nuova casting call relativa al film dei fratelli Russo si cercano donne e uomini di ogni etnia tra i 18 e i 50 anni per ruoli “divertenti” di contorno. Le uniche caratteristiche fisiche richieste sono una folta barba e capelli lunghi per gli uomini. Nelle email inviate all’agenzia di casting per candidarsi ai ruoli si prega inoltre di indicare come soggetto “VIKING”.

In sostanza, è probabile che si parli di Asgard, ma tra le righe si richiede anche di “essere a proprio agio con sangue finto e con effetti speciali di trucco”. Dettagli che, messi insieme, stanno dando vita a parecchie speculazioni, alcune delle quali vedrebbero proprio il regno di Thor sotto attacco da parte di Thanos.

Contemporaneamente, il casting è anche alla ricerca uomini e donne asiatiche tra i 25 e gli 85 anni per Black Panther (le cui riprese hanno luogo ad Atlanta), per interpretare degli ospiti, un barista, dei giocatori di carte e una hostess a un evento di lusso. Richieste che collimano con la notizia che alcune scene del film saranno girate in Corea del Sud.

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

