Qualche ora fa,ha tenuto una diretta Facebook che ha accompagnato l’arrivo dello spot del Super Bowl LI di potete vederlo qua ).

Nel video, che trovate embeddato qua sotto, Gunn rivela anche di non essere un grande fan del football, ma, soprattutto, affronta anche una questione decisamente interessante: quella relativa al suo coinvolgimento come produttore in Avengers: Infinity War.

Ecco cosa ha detto:

Sì, sarò impegnato in Avengers: Infinity War, sarò produttore esecutivo del film. Ho lavorato sodo con i fratelli Russo, con i ragazzi della Marvel, con Kevin Feige per essere sicuro che tutti i personaggi che mi vedono coinvolto e che saranno in quel film siano trattati bene e siano divertenti, che siano onesti e veritieri e così ho operato insieme al team per tutto il tempo. Ogni giorno, mano a mano che procedevamo attraverso le fasi di produzione, ho parlato con gli attori sul set ed è stata un’esperienza grandiosa.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.