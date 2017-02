Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Come saprete, non sarà piùa dirigere, il film dell’universo cinematografico DC dedicato al crociato di Gotham. Affleck resterà nei panni di Bruce Wayne, ma la produzione è ora alla ricerca di un nuovo regista.

Intervenendo sulla rinuncia di Affleck, Kevin Smith ha offerto una sua personale teoria sul perché il regista di Argo abbia fatto un passo indietro:

Parliamo del perché? Perché è accaduto questo? Non lo so. Non parlo con lui da anni, ma ecco la mia teoria. Tutti vogliono che questo sia il più grande film di Batman mai realizzato. E sapete, forse il più grande film di Batman mai realizzato è già stato fatto, si chiama Il Cavaliere Oscuro, un film magnifico. Se è quella l’asticella da superare per un film su Batman, nemmeno Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno regge il confronto. A me è piaciuto, ma non è stato apprezzato quanto il precedente. Siamo onesti, quell’interpretazione di Joker ha fatto la storia. È stata fottutamente brillante.