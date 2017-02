Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha pubblicato in rete il primo trailer italiano ufficiale di, la pellicola animata diretta dae scritto da Dan e Kevin Hageman.

Phil Lord e Chris Miller (già registi di The LEGO Movie e attualmente al lavoro su Han Solo: A Star Wars Story) hanno prodotto il progetto.

Il film approderà nelle sale americane il 22 settembre. Ecco il trailer seguito da un poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

In questa avventura NINJAGO per il grande schermo, la battaglia per la difesa di NINJAGO City chiama all’azione il giovane Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO Master Builder. Guidati dal Maestro di kung fu Wu, tanto spiritoso quanto saggio, devono sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, la persona più cattiva che esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Mech contro mech e padre contro figlio, nell’epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si mette alla prova: ma ognuno deve imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare la propria vera potenza.