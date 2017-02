A fine gennaio i Marvel Studios hanno ufficializzato la presenza di Andy Serkis in, il film su Pantera Nera diretto da Ryan Coogler ora in fase di riprese.

Grazie all’utente Twitter AtlantaFilming, sempre molto attivo quando si tratta di portare aggiornamenti fotografici dai set dei lungometraggi che vengono girati nella capitale dello stato della Georgia, possiamo vedere le prime immagini dell’attore britannico di ritorno nei panni di Ulysses Klaw dopo una breve apparizione in Avengers: Age of Ultron.

Potete vederle qua sotto:

So I took some great shots of #AndySerkis filming #BlackPanther… haven’t seen them yet. Here is one not-so-great to hold you over. pic.twitter.com/0YlYfNqRTS

— Atlanta Filming (@AtlantaFilming) 8 febbraio 2017