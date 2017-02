Dopo la notizia dell’abbandono della regia dida parte di, la giostra delle speculazioni circa i lungometraggio del DCCU ha cominciato a girare con decisione, tanto che alcuni siti, come ad esempio, sono addirittura arrivati a ipotizzare un vero e proprio divorzio fra Affleck e l’Universo Cinematografico (basando questa affermazione su speculazioni del tutto prive di attendibilità).

Sempre Forbes, nelle ore scorse, ha pubblicato un nuovo report sul film solitario di Batman che, di nuovo, pare più che altro basato su mere chiacchiere.

Una parte però merita di essere evidenziata, quantomeno perché fondata su soffiate comunicate a Forbes da insider dell’industria. L’argomento è la prima sceneggiatura del cinecomic, script che, come noto, è in fase di riscrittura da parte di Chris Terrio.

Ecco cosa scrive il sito:

La storia di The Batman prevedeva, originariamente, la presenza dell’assassino Deathstroke come villain principale, interpretato da Joe Manganiello, così come le apparizioni di altri villain, incluso il Joker, secondo fonti vicine al progetto. Jared Leto, che ha interpretato il Joker in Suicide Squad, ha ripetuto per mesi la sua insoddisfazione per la rimozione di una parte sostanziale della sua performance dal montaggio finale di Suicide Squad, facendo sorgere più di una domanda in merito al suo eventuale ritorno nei panni del personaggio nei futuri cinecomic DC. Ultimamente pare essersi ammorbidito e più interessato a un eventuale nuova apparizione, anche se resta da vedere se avverrà in The Batman o in Gotham City Sirens.