Ilsi arricchirà di un nuovo tassello!

Non si tratterà però di Clerks III o del sequel di Generazione X, ma di una nuova pellicola che avrà come protagonisti Jay & Silent Bob, gli iconici personaggi apparsi per la prima volta al di fuori del Quick Stop Groceries in Clerks e interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith.

L’annuncio è stato dato dal regista/sceneggiatore con un post su Facebook in cui ha spiegato, senza rimpianti o lamentele di sorta, perché abbia deciso di abbandonare la via del sequel dei film citati in apertura.

Visto che ho venduto Clerks e Generazione X anni fa, i diritti di sfruttamento sono in mano ad altri, cosa che limita un po’ il mio spazio di manovra col mio stesso materiale. Ma non è un problema: in passato tutto quello che volevo era vendere le mie cose così da riuscire a essere attivo, in prima istanza, nel mondo del cinema. Per cui non possiedo Clerks, Mallrats, In Cerca di Amy o Dogma… Ma POSSIEDO Jay & Silent Bob. Quindi, anche se amo giocare coi nuovi giocattoli di altri con The Flash e Supergirl, sono ansioso di tornare a divertirmi con i miei gingilli all’interno del View Askewniverse che ho creato nella prima metà della mia carriera. E così, per tutto lo scorso mese, me la sono spassata ridendo come un matto mentre scrivevo “Jay and Silent Bob Reboot”, uno spassoso film dove i ragazzoni del Jersey devono tornare a Hollywood per impedire la realizzazione del reboot del vecchio “Bluntman & Chronic Movie” che hanno detestato così tanto. Sarà una sagace e cazzona satira che prenderà in giro la recente ossessione hollywoodiana del “rifacciamolo” che proporrà una serie di cammei di all-star ben note. Mi sono già incontrato con la gente della Miramax e hanno approvato il tutto, per cui spero di cominciare a girare in estate.