Sono arrivati online due spot di, il reboot di King Kong destinato a incrociarsi con il franchise di Godzilla in un futuro Godzilla vs. Kong (previsto per il 2020).

Uno è in lingua italiana mentre l’altro in lingua originale. Li trovate entrambi qua sotto:

Il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts, regista dell’indipendente The Kings of Summer. Nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly.

Questa la sinossi preliminare del film:

La storia ruota attorno a un uomo (Hiddleston) in viaggio l’isola mitologica dopo che suo fratello – in cerca di un siero ritenuto capace di curare tutte le malattie – rimane bloccato lì. L’uomo si mette così a capo di una spedizione per salvare suo fratello con il rischio di imbattersi nelle creature che abitano l’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

Kong: Skull Island uscirà in 3D e IMAX 3D il 10 marzo 2017.