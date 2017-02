Mi hanno chiesto di venire sul set per un solo giorno, ma avevo l’agenda piena. E poi, perché dovrebbe servire uno della stampa in Justice League? Voi volete vedere Flash, Aquaman, Wonder Woman, Lanterna Verde. Abbiamo aspettato 35 anni per vedere questi personaggi insieme sullo schermo. (…) A parlare è l’appassionato di fumetti che è in me e che ne ha una gran collezione. È da sempre che aspetto di vedere questi tizi sul grande schermo.

Intervistato dal Los Angeles Times durante il tour promozionale di John Wick: Chapter 2,ha avuto modo di spiegare perché non tornerà nei panni di Perry White indi Zack Snyder e perché ha amato

All’attore è poi stato chiesto un parere su Batman v Superman:

Io amo il lavoro di Zack Snyder. Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor? Per me è una mossa geniale. E tutta la storia su Martha Kent e Martha Wayne? Non lo so ragazzi, magari io sono un tipo sentimentale ma è stato qualcosa che mi ha scaldato il cuore.

Dunque, Perry White non apparirà nel nuovo film si Snyder. Tuttavia, se a Fishburne è stato chiesto di raggiungere il set per un solo giorno, è probabile che la sua eventuale presenza in Justice League si sarebbe ridotta a un semplice cammeo.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film, diretto da Zack Snyder, ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.

