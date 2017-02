Dal 30 luglio 2016 il Palace Theatre di Londra ospita l’opera teatrale in due parti(Harry Potter and the Cursed Child), spettacolo in due parti scritto da Jack Thorne su un soggetto suo, di John Tiffany e di J.K. Rowling.

Ambientato circa vent’anni dopo la fine della saga di romanzi della Rowling, lo spettacolo è incentrato sui protagonisti della saga e sui loro figli, in particolare Albus Severus Potter e Scorpius Malfoy.

L’opera, generalmente apprezzata dalla critica e un po’ meno dai fan dei romanzi originali, sta avendo un enorme successo al botteghino e ha già vinto un Evening Standard Award; nel 2018 si sposterà a Broadway. Noi di BadTaste.it abbiamo visto lo spettacolo e lo abbiamo videorecensito per voi, potete vedere il filmato qui sotto!

