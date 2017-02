Animali Fantastici e Dove Trovarli: un video breakdown degli effetti speciali

A marzo,, il primo capitolo della saga di prequel/spin-off di Harry Potter, arriverà in home video, prima in Digital HD e poi in Blu-ray e Dvd (in questo articolo trovate tutti i dettagli).

Nei giorni scorsi, la Rodeo Visual Effects Company ha diffuso online un video breakdown dedicato agli effetti speciali della pellicola.

Potete vederlo direttamente qua sotto!

Fantastic Beasts and Where to Find Them VFX Breakdown by Rodeo FX from Rodeo FX on Vimeo.

Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston (Tina), Alison Sudol (Queenie, sorella di Tina), Dan Fogler (Jacob), Ezra Miller (Credence), Samantha Morton (Mary Lou), Jenn Murray (Chastity), Faith Wood-Blagrove (Modesty), Colin Farrell (Graves), Ron Perlman (un goblin) e Jon Voight.

Redmayne interpreterà Newt Scamander, l’autore fittizio del libro Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli. L’ambientazione è quella del mondo dei maghi, e avrà alcuni personaggi in comune con Harry Potter, anche se la storia inizierà a New York settant’anni prima delle vicende della saga.

Alla regia troviamo David Yates, al timone degli ultimi 4 film di Harry Potter, che dirige su uno script realizzato da J.K. Rowling (in collaborazione con Steve Kloves). Le scenografie sono curate ancora una volta da Stuart Craig e il montaggio da Mark Day; alla fotografia troviamo Philippe Rousselot (i film di Sherlock Holmes), ai costumi Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha, Alice in Wonderland), mentre gli effetti visivi sono supervisionati ancora una volta da Tim Burke.

Fatta eccezione per le riprese a Liverpool, i teatri di posa che ospitano la produzione sono i Leavesden Studios; il film è uscito il 17 novembre in Italia, il 18 negli USA. David Heyman figurerà produttore, assieme a Lionel Wigram, Steve Kloves e J.K. Rowling.