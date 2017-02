È l’ Hollywood Reporter a svelare in esclusiva cheè attualmente in trattative per entrare nel cast di, adattamento del romanzo di

Diretto da Jon M. Chu e basato su uno script di Peter Chiarelli (The Proposal) e Adele Lim (la serie tv di Arma Letale), il film sarà incentrato sulle vite di alcune abbienti famiglie cinesi che vivono a Singapore. Wu è in trattative per interpretare il personaggio di Rachel Chu, professoressa di economia nata negli Stati Uniti. Recandosi a Singapore per il matrimonio di un’amica, scoprirà che il proprio fidanzato, Nick, appartiene a una delle famiglie più ricche del luogo. Rachel dovrà allora vedersela con un gran numero di donne estremamente gelose della sua relazione, che cercheranno di allontanarla da Nick con ogni mezzo.

Ufficialmente, al progetto non è ancora stato dato semaforo verde, ma le indiscrezioni tra gli addetti ai lavori sostengono che sia nelle fasi finali di sviluppo. Kevin Kwan, autore del romanzo, sarà coinvolto come produttore esecutivo con Robert Friedland, mentre Courtenay Valenti e Jon Gonda supervisioneranno il progetto per la Warner Bros.

Wu è nota per il suo coinvolgimento nel ruolo di Jessica Huang in Fresh Off the Boat della ABC, al momento alla terza stagione. Ha ricevuto varie nomination come Miglior Attrice dalla Broadcast Critics Association e dalla Television Critics Association.

Fonte: Hollywood Reporter