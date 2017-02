Secondo l’ Hollywood Reporter sarebbe entrato a far parte del cast di, thriller inizialmente concepito come il sequel spirituale di The Hurt Locker.

J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost – Tutto è Perduto, A Most Violent Year) dirigerà il progetto. Del cast fanno parte anche Channing Tatum e Tom Hardy.

Basata su uno script originale di Mark Boal, la storia è ambientata nella turbolenta regione di confine fra Argentina, Brasile e Paraguay, zona nota come un paradiso della droga e dell’illegalità in cui si può trovare ogni genere di attività criminale.

Ali si trova attualmente nelle nostre sale nel dramma Moonlight.