Non c’è un singolo fotogramma del film nel quale non abbia dato il massimo. Non avrei potuto fare questo film senza prendere la decisione che sarebbe stato l’ultimo. Non sono sceso a compromessi. È stato doloroso per molti, perché stavolta non ho un’altra occasione. È un personaggio che amo, al quale devo la mia carriera.

Come più volte ricordato dasarà l’ultimo film che vedrà l’attore nei panni di Wolverine sul grande schermo. Intervistato da Entertainment Tonight, Jackman ha ricordato come, nel corso dei 17 anni nei quali ha interpretato il celebre mutante, la sua passione nei confronti del personaggio sia cresciuta accompagnandolo nella sua carriera:

Anche Patrick Stewart, che negli ultimi 17 anni ha avuto spesso l’occasione di interpretare il professor Xavier nel franchise di X-Men, ha elogiato il lavoro di Jackman nel film di James Mangold:

La sua eleganza e la sua modestia non sono cambiate. Quello che è cambiato è l’attore. Il suo lavoro attraverso i vari film del franchise è stato enorme, avvincente e divertente, e penso che ciò che è riuscito a fare in Logan sia straordinario. L’età, la tristezza, la stanchezza, la disperazione mista a quel margine che è sempre stato lì sono qualcosa di straordinario. (…) Io ho dovuto fondere tante esperienze diverse in un solo lavoro, ed è stato possibile grazie al conforto di poter condividere il set con Hugh [Jackman]. Sono 17 anni che lavoriamo insieme su questi personaggi, il che significa che molto di ciò che comunichiamo l’uno all’altro è qualcosa di autentico per entrambi.

Nel corso di un’intervista a ComicBook.com, a Stewart è stata inoltre presentata la possibilità di un ipotetico scontro tra gli X-Men e gli Avengers. L’attore ha subito risposto:

X-Men Versus? Non so chi siano gli Avengers. (…) Certo che lo so, ma non c’è sfida. Mettete in campo Famke Jansen o James Marsden, avremo la meglio!

Stewart, naturalmente, scherza: l’ipotesi di un incontro tra i due universi al momento non è contemplata per molte ragioni, a partire dall’assetto dei diritti sui personaggi dei due franchise.

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.

