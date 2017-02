In una recente intervista con ComicBook.com,ha parlato dialludendo a quanto il successo di Deadpool sia stato importante per il suo cinecomic in arrivo il 1° marzo al cinema.

In realtà puntavamo alla ‘R’ (divieto ai minori) ben prima dell’uscita di Deadpool. Credo che lo studio sapesse che Deadpool sarebbe stato un successo ben prima che arrivasse al cinema. E il merito è di queste major, come la Fox, che si rendono conto che questi film da 200 milioni di dollari non rappresentano più il fenomeno di cinque o sei anni fa, tant’è che spesso si finisce in una corsa a chi spende di più, a chi sceglie attori più famosi…a chi fa di più. Ma a un certo punto, e così la penso io, alcuni finiscono per essere molto belli, ma mi ritrovo ad alzare gli occhi al cielo nonostante l’aspetto sonoro e visivo di questi film sia pazzesco: il troppo è troppo.

Ho giurato che se avessi dovuto girare un altro film di questo genere, lo avrei fatto a modo mio, e cioè avrei preso questi personaggi dall’universo di X-Men e li avrei messi in un mondo in stile Quando l’amore brucia l’anima, Quel treno per Yuma o Ragazze Interrotte. Insomma, un film mio.

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.