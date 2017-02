La Ribellione può avere eroi come Jyn Erso e Luke Skywalker. Ma l’Impero ha dalla sua la Inferno Squad. Dopo l’umiliante furto dei piani della Morte nera e la distruzione della stazione da battaglia, l’Impero è sulla difensiva. In risposta all’ultima sconfitta, la flotta imperiale ha autorizzato la formazione di un team di soldati d’élite, noto come Inferno Squad. La loro missione è quella di eliminare gli ultimi Partigiani seguaci di Saw Guerrera, che dopo la morte del loro leader hanno portato avanti il suo programma di distruggere l’Impero a tutti i costi. Ora l’Inferno Squad dovrà agire al meglio ed eliminare la minaccia dei Partigiani dall’interno. Ma al crescere della portata dei pericoli, fin dove potrà spingersi la squadra per proteggere l’Impero?

La Lucasfilm ha rivelato la sinossi del romanzo, che sviluppa le vicende raccontate in, il primo spin-off cinematografico della saga. La trama del nuovo libro è descritta come segue:

Scritto da Christie Golden, il romanzo arriverà sugli scaffali delle librerie statunitensi il 25 luglio.

Qui di seguito potete vedere copertina non definitiva del libro:

Fonte: CBM